¿Habrá apagones en el 2025?

El presidente Noboa declara “no habrá apagones en el 2025”, sin embargo, expertos estiman que sí, el Consejo Consultivo de las Ingenierías y Economía (CCIE) dice “a pesar de la recuperación del embalse de Mazar, la crisis energética continuará”. En el siguiente ejercicio encontrarán las diferencias, que darán luces al nuevo Gobierno. El punto de partida es el Plan Maestro de Electrificación (PME) 2018 – 2027, que indica que la generación efectiva que ingresa al SIN en el 2022 es de 7155 Mw detallado así: hidráulica 4550 Mw, térmica 2400 Mw, no convencionales (eólica, solar, biomasa y biogás) 210 Mw, y la demanda es 4380 Mw, superávit 2775 Mw. Escenario de privilegio en teoría. El verano del 2023 desnudó la realidad de este estratégico sector, cuando el embalse de Mazar empezó a perder carga, acuden a la generación térmica y encuentran que no está operable, produce apenas el 15% del PME. Lo que obliga al racionamiento eléctrico en octubre 2023, fenómeno que va en aumento hasta llegar a su clímax en el tercer cuatrimestre del 2024, donde el estiaje es severo y, las hidroeléctricas pierdan el 50% de su capacidad, apagones de hasta 14 horas, por lo que el Gobierno se obliga a comprar energía cara en Colombia 400 Mw y, arrendar la barcaza turca Emre Bey de 100 Mw, que sumados a la hidráulica 2275 Mw, térmicas 400 Mw, no convencionales 210 Mw, se tiene 3385 Mw. La demanda crece a razón del 4 % anual y está en 4730 Mw, déficit, 1345 Mw. La generación baja y la demanda crece, el Gobierno arrienda más barcazas y compra generación térmica en tierra (hasta ahora no producen), repotencia las centrales térmicas que estaban ociosas para generar 850 Mw (repotencia 450 Mw), compra energía a Colombia 450 Mw. A mediados de diciembre 2024 inician las lluvias y con ellas la generación hidráulica se recupera hasta el 85% del PME, 3870 Mw, más los 210 de las no convencionales y la barcaza turca de 100 Mw, suma 5480 Mw, la demanda crece a 4950 Mw, superávit 530 Mw, desde enero 2025 no hay apagones desde enero, en febrero no se compra a Colombia. ¿Qué pasará cuando entre el nuevo estiaje en abril o mayo 2025? Si el verano inicia en abril y, se administra bien el embalse de Mazar no habrá apagones hasta junio, desde agosto se espera que: el embalse de Mazar pueda mantener constantes 2500 Mw (55% del PME), se recuperen las térmicas hasta 1200 Mw (50% del PME), volver a comprar a Colombia 450 Mw y, se mantengan las no convencionales 210 Mw, barcaza Emre Bey 100 Mw, entre la energía contratada anteriormente: 2 barcazas de Karpowership 200 Mw, Esmeraldas III 91 Mw, Salitral 100 Mw y Quevedo 50 Mw, suman 4900 Mw, la demanda es 4950 Mw, déficit 50 Mw. Conclusión: si, la demanda tiende a la baja en julio, se maneja bien el embalse de Mazar y, se recuperan 350 Mw más de la generación térmica, mantenimiento de los sistemas de transmisión y sub transmisión, posiblemente no haya apagones, de lo contrario en septiembre volverá el martirio. Recomendación, para desterrar definitivamente los apagones y mantener estabilidad en la energía eléctrica. Por un lado, el consumidor debe optar por la cultura del ahorro de energía en los sectores domiciliar y comercial y la autogeneración en el industrial. Por otro, el Gobierno: Ahora mismo, debe acelerar los proyectos que están en construcción (hidráulicos y no convencionales), que aportarán 540 Mw y, los proyectos en proceso de contratación de la inversión privada (bloque ERNC) que aportarán 510 Mw. En el mediano plazo, construir otro embalse en Mazar y embalses en los ríos Quijos y Salado. A largo plazo. Considerar el potencial de generación a gas del golfo de Guayaquil, no ejecutar Cardenillo y Santiago, con ese dinero construir 10 o 12 centrales hidroeléctricas de mediana capacidad (50 – 100 Mw) en la vertiente del Pacífico, que además servirán para control de las inundaciones en la Costa y serán buena fuente de empleo.

Marco A. Zurita Ríos