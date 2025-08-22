¿QUE FUE PRIMERO EL HUEVO O LA GALLINA?

En un ambiente cargado de negros nubarrones, preludio de una gran tormenta, provocada por los vientos monzónicos de los políticos de turno. Sobrevive un cristiano escuálido y enfermo llamado Juan Pueblo, que pertenece a la clase media para abajo, desesperado busca atención médica en un hospital público, por suerte consigue cita para seis meses y cuando llega, el médico le receta cierta medicina que la institución le niega, porque carece de todo, menos de pipones, triste y abatido, no tiene alternativa, debe comprar con su paupérrima pensión jubilar. La mafia incrustada en la salud pública, indolente presencia todos los días como la gente muere en los hospitales por falta de médicos, insumos y medicina y el gobierno esconde la cabeza. Además, los hijos de este infeliz cristiano tienen baja formación académica, condición que arrastran hasta su nivel profesional, si alcanzan, asisten a una escuela maltrecha, con profesores mal pagados que poco hacen por cumplir con su misión. Se agrava cuando, sin previo aviso y a pretexto de la violencia reinante, las clases son impartidas mediante modalidad en línea, lecciones que son perdidas porque no disponen de internet. A esto, hay que sumar el crecimiento geométrico de las extorsiones y muertes violentas, que le sumergen al miedo y la impotencia. En este escenario, el presidente de la República propone elevar a consulta popular una reforma constitucional para que los jueces de la Corte Constitucional (CC), sean sometidos al control político de la Asamblea Nacional. Respuesta difícil, NO, porque la constitución prohíbe, SÍ, porque son empleados públicos, ¿Qué será primero la constitución o la necesidad coyuntural de la gente?, ni los entendidos pueden descifrar. Juan Pueblo no entiende ni quiere saber, menos pronunciarse en las urnas, lo que quiere y de urgencia es: seguridad, empleo, atención médica oportuna, medicina gratuita, educación de calidad. Ahora mismo no tiene cabeza para pensar, que fue primero el huevo o la gallina.

Marco A. Zurita Ríos