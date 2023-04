Cartas a Quito / 22 de abril del 2023

Narcotráfico

Una herencia que dos gobiernos anteriores la habían manejado con absoluta discreción, permitiendo su desarrollo en silencio, en complicidad y con beneficio particular. Tenían ya la ruta establecida y el negocio prospero a vista y paciencia de las autoridades que con su visto bueno hacían y deshacían pero que llenaban sus cuentas bancarias aquí y en el exterior.- Entonces éramos un país de paz. Mientras de repente para justificar ante la DEA hacían sus pequeñas escaramuzas para justificar su lucha contra el tráfico de drogas. Mientras se paseaban con toda tranquilidad Hasta encontraron un hangar de la aviación con material sujeto a fiscalización. Eso les dio el inicio de que se había expandido no solo con la ley de libre consumo hasta cierta cantidad de la misma, sino que habían rutas de avionetas donde se pusieron radares chinos como para supuestamente controlar el narcotráfico y la frontera con Colombia era tan permeable y la frontera sur de Huaquillas y Macará se hizo el negocio de las mulas y que era un trabajo que les permitía vivir ya que no había trabajo se decía.

Entonces llega Guillermo Lasso y comienza a escarbar y a meterse en cortar el tráfico de los estupefacientes y comienza a tomar presos a los cabecillas de los grandes distribuidores y del micro tráfico porque ya los barrios, especialmente pobres y hasta los colegios se estaban llenos de consumidores y por ello se encarcela a los distribuidores y a desbaratar bandas conformadas con gente con armas sofisticadas y droga en grandes proporciones tanto por tierra, por mar y aire.- Y por ahí comienzan los motines con matanza de presos de entre bandas dedicadas a esta actividad y luego se avanza en la búsqueda de los distribuidores y se tiene en el mar a lanchas , en puerto marítimo, a contenedores, en pistas de aterrizaje clandestinas y se incendian las cárceles y se comienza el sicariato y el gobierno envuelto en protestas, matanzas y luchas desiguales porque estás bandas de sicarios, narcotraficantes, contaban con el apoyo económico y con el armamento más sofisticado que la policía Y así el país en una zozobra tremenda.

Lionel Efraín Romero Reyes

“Salvador enfrenta inseguridad de otra forma”

He leído y me he informado por canales de TV extranjeros, respecto a las tácticas y procedimientos que utiliza básicamente la Policía, para enfrentar el terrorismo en ese País, el cual durante muchos años fue “el más inseguro del mundo”, recurriendo lastimosamente a procedimientos no recomendables, lo cual desdice de los efectos positivos que se han conseguido.

La diferencia fundamental con las políticas de seguridad nuestras, está en que mientras en el Ecuador, la Policía espera que los delincuentes ataquen para perseguirlos, allá se actúa antes de aquello, pues los servicios de inteligencia determinan las “guaridas” en que se esconden para que la Policía proceda a su captura, antes del enfrentamiento, por lo cual la captura de muchos se realiza en operaciones menos riesgosas para los militares.

En concreto, los estados de excepción utilizados repetidamente, estimo que no sirven de mucho, pues los Decretos que se expiden para el efecto no resuelven los problemas, sino solo las acciones. Desde luego para que las operaciones de la Policía sean efectivas se les dota de todos los equipos necesarios, pues la inseguridad es prioritaria, sobre cualquiera otra, aquí y allá, porque sin la captura de los delincuentes no se ha solucionado nada.

Que nadie sostenga el criterio de que actuar de la manera señalada, sería violatoria de los derechos humanos, olvidando el largo historial delictivo de cada uno de esos “santitos”, cuando en verdad su captura lo que hace es buscar la paz y defender los derechos de los ciudadanos que respetan la ley.

Iván Escobar Cisneros