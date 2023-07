Cartas a Quito / 21 de julio del 2023

Qué pasó con la leche en polvo ???

La Asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente -AGSO- denuncia que se ha importado 620 TON de leche en polvo en el 2022, pese a estar prohibida por ley!!!. En el programa "Vera a su manera", el Ministro de Agricultura y ganadería dijo: que su ministerio sólo se ocupa de la leche en estado natural, que en cuanto al producto industrializado es competencia del Ministro de la Producción. O sea, digo yo: no existe una mínima coordinación entre los Ministros, peor con el sector Lechero!!!. La importación causa pérdidas millonarias a un millón quinientas mil familias de pequeños y medianos ganaderos del país!!!. Además, el suero de leche es introducido de contrabando desde Colombia y Perú!!, pero las autoridades del Ministerio a Salud, Agrocalidad, Ministerio de Agricultura y Ganadería , Ministerio de la Producción nada hacen para proteger la salud de los ecuatorianos. Hace poco lo denuncié en éste medio - 23 de enero 2023- que se atentó contra la salud al bajar el arancel a los cigarrillos, hoy se lanza al abismo económico-social a los productores de leche y se vulnera la salud de la población con alimentos de mala calidad!!!.

Los ecuatorianos estamos desprotegidos y en manos de neo liberales "enloquecidos por el dinero"!!!.

César Aurelio Molina Pérez

Importación de leche en polvo de contrabando

El sector ganadero en el Ecuador, felizmente, va creciendo tanto que hoy busca exportar sus excedentes industrializados como quesos, mantequilla y leche de sabores, principalmente a los USA; sin embargo, contradiciendo esta aspiración se habría importado de contrabando unas 600 toneladas métricas procedentes del Uruguay, gracias a los subsidios que reciben del Estado los ganaderos de ese País.

Pero lo que más molesta, son las ingenuas declaraciones de una representante del Centro de la Industria Láctea que, mal informada, señala que la Aduana del Ecuador no registra ninguna importación de leche, olvidando que las mercaderías que llegan, de esta manera, no se registran, porque justamente son de contrabando y no se las puede registrar porque la importación de leche en polvo está prohibida por 10 años, mediante la Ley que fijó el precio referencial de la leche, publicado en el Registro Oficial del 17 de Agosto del 2.022, por lo cual se vuelve necesario investigar esta defraudación que no solo perjudica a la ganadería nacional, sino también al Estado por los impuestos que ha dejado de percibir.

Debe investigarse cuál fue la Aduana que permitió el ingreso al País y a quienes fueron los contrabandistas, para establecerse responsabilidades y sanciones.

Iván Escobar Cisneros