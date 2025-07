La violación en el Ecuador: un crimen que exige justicia, verdad y prevención.-

En Ecuador, el delito de violación, está tipificado como uno de los más graves dentro del Código Orgánico Integral Penal (COIP). El artículo 171 establece una pena privativa de libertad de diecinueve (19) a veintidós (22) años, pena que puede aumentar si existen agravantes como el hecho de que la víctima sea menor de edad, tenga alguna discapacidad, haya existido violencia extrema, o si el agresor tiene alguna relación de autoridad, parentesco o confianza con la víctima. Este crimen atroz afecta principalmente a niñas, adolescentes y mujeres, aunque también se reportan casos en hombres. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y la Fiscalía General del Estado, en el primer semestre de 2025 se registraron más de 3.000 denuncias por violación a nivel nacional. De estas, aproximadamente el 70% tuvo como víctimas a menores de 18 años, especialmente niñas y adolescentes entre 10 y 17 años.

Estas cifras revelan una alarmante realidad de violencia sexual que persiste en hogares, escuelas y comunidades. ¿Son confiables las denuncias? Las denuncias de violación en Ecuador enfrentan varios desafíos: miedo, estigmatización, revictimización en el sistema judicial, y falta de pruebas por el tiempo transcurrido. A pesar de los esfuerzos por fortalecer canales de denuncia y protección, se estima que solo 1 de cada 10 casos es denunciado, según informes de organizaciones defensoras de derechos humanos como Fundación ALDEA y CECAM.

Esto revela un sub registro preocupante y refleja la falta de confianza en las instituciones, así como el temor a represalias, especialmente cuando el agresor forma parte del círculo cercano de la víctima. Medidas de prevención: una tarea colectiva.- El Estado ecuatoriano ha impulsado medidas legislativas, educativas e institucionales para combatir la violación. Entre ellas destacan: Educación sexual integral en escuelas: aún insuficiente, pero clave para la prevención y detección temprana. Centros de atención integral a víctimas: como los CAVV (Centro de Atención a Víctimas de Violencia). Líneas de auxilio como el 911, que permite activar rutas de atención inmediata. Campañas públicas para fomentar la denuncia y sensibilizar sobre la violencia sexual. Capacitación a operadores de justicia en trato adecuado a víctimas y enfoque de género. ¿Qué más se puede hacer? La lucha contra la violación en Ecuador requiere acción estatal constante, pero también el compromiso social para erradicar la cultura del silencio y del machismo.

Es fundamental escuchar y creer a las víctimas, fortalecer los procesos judiciales para que no queden impunes los agresores, y, sobre todo, trabajar desde la prevención, con énfasis en los grupos más vulnerables: niños, niñas y adolescentes. La violación no solo destruye cuerpos, sino también proyectos de vida. Solo con verdad, justicia, acompañamiento y educación se puede enfrentar este flagelo que lacera el alma de nuestra sociedad. Medidas de prevención y fortalecimiento institucional.- Agilización de procesos judiciales y protocolos claros para víctimas. Mejoras en arquitectura de denuncia: cámaras de Gessell, más personal especializado, protección legal. Educación sexual integral desde edades tempranas en todos los niveles educativos. Capacitación continua a operadores de justicia, fiscales, policías y personal de centros de atención. Fortalecimiento de centros de atención, líneas de emergencia 911.

Campañas de sensibilización nacional y fomento de cultura de denuncia feminista. Estadísticas actualizadas de violencia sexual y homicidios (2024). Violencia sexual y violaciones. Entre enero 2018 y 2023, se presentaron 52 051 denuncias por violencia sexual, pero solo 2 500 llegaron a sentencia. La Defensoría del Pueblo detalla que el 64 % de las víctimas abandona el proceso antes del juicio, generalmente por la duración, falta de apoyo o revictimización. En el entorno educativo, entre 2014 y noviembre 2024, se registraron 26 906 casos de violencia sexual, con un promedio de 7 casos diarios, donde más del 50 % involucraron niñas de 8 a 14 años. Denuncias confiables: El alto abandono de los procesos no implica que las denuncias sean falsas, sino que el sistema es deficiente. La mayoría de los casos (about 65 %) son informados por familiares o personas cercanas, lo que aumenta la probabilidad de veracidad. Sin embargo, la falta de recursos, infraestructura y capacitación complica la conclusión de las investigaciones. Conclusión.- El sistema enfrenta un grave déficit entre denuncias y sentencias: solo 5 % de casos de violencia sexual concluyen. Si bien existe un sub registro significativo, las denuncias denunciadas antes de que se desistan suelen ser veraces. Orellana y Los Ríos presentan los mayores incrementos en homicidios, alerta para intervenciones locales. Aunque los femicidios bajaron en 2024, siguen siendo altos y concentrados en Guayas, Manabí, Los Ríos, Pichincha y El Oro.

Elio Roberto Ortega Icaza