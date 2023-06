Cartas a Quito/ 20 de junio del 2023

Día del Padre

Cómo todavía no he tenido la dicha de ser padre no sería justo escribir pero viendo muchos hechos de vida incluido el de mi padre que práctica los valores ético en su vida personal y profesional puedo comentarles que ser padres. Ser padre significa: dar y practicar con el ejemplo, demostrar responsabilidad, ser un apoyo, mostrar confianza en su accionar, respeto amor, cariño y proporcionar una guía para llevar por buenos senderos al hijo, sin dejar de lado corregir lo que no está correcto, son muchas las bendiciones para quienes son buenos hijos y el DEBER DE AMARLOS Y SOPORTARLOS, es mucho más que un sentimiento. Dios reprueba una mala actitud y va exteriorizando lo que está dentro de ti, lo que está dentro desde el profundo de tu corazón y desde allí exteriorizarlo con dulzura. Cada papá debería enseñarle los dones para que su hijo tenga éxito es su vida. Es la manera más concreta de manifestar su amor paternal

Juan Carlos Andrade

Propuestas ante las elecciones anticipadas en Ecuador 2023

Los ciudadanos y las ciudadanas debemos acudir a dar nuestro voto por los candidatos o candidatas que propongan soluciones a los temas concretos del país como: salud, trabajo, seguridad, educación, desarrollo económico, entre otros. Propongo a las autoridades tomar en cuenta lo siguiente: Primero, que se retire de forma inmediata el financiamiento que da el Estado Ecuatoriano a través del CNE para las campañas políticas. Segundo, el CNE debe realizar en todo caso un control estricto a los gastos de campaña. Tercero, retirar el fondo económico que se entrega a los partidos o movimientos que hayan obtenido resultados positivos. El candidato o candidata que se postula está para servir a la ciudadanía y no servirse de las arcas del Estado. Cuarto, hay que exigir a las autoridades elegidas que cumplan con mínimo el 70% de lo que ofrecen en su campaña; de lo contario deberían ser enjuiciados para que devuelvan los valores recibidos de salario ya que han engañado a la ciudadanía y/o han demostrado ineficiencia, este análisis lo debe realizar un Observatorio Ciudadano sin políticos.

Enrique Cobo Bustamante