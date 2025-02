El amor universal

El amor… el amor, una palabra tan cortita de apenas cuatro letras que constituye el motor del mundo, ya que, increíblemente, engloba tantos sentimientos, actitudes y respuestas. Sentimiento universal y bíblico que, hoy y siempre, se ha constituido en el eje fundamental de toda la historia de la humanidad, comenzando por el amor propio, el de pareja, la familia, los pueblos, las naciones, los conflictos mundiales y sus reconciliaciones hasta concluir, algunas veces, con la anhelada paz que todos necesitamos.

A propósito nos preguntamos: ¿En la actualidad es el amor o el odio el que predomina en el mundo? Me atrevería a responder que el AMOR es el que une seres humanos, pueblos, naciones, etc. Relativamente, son pocos los que, llevados por el odio, ejercen la violencia, la crueldad, practican la maldad, promueven los conflictos familiares y porque no, hasta las guerras.

Al menos en estas fechas, pensemos optimistamente y vislumbremos, por momentos, un mundo más equitativo y feliz para nuestra descendencia. Un mundo en el que reine la paz, la justicia, la solidaridad y, consecuentemente… El amor.

En fin… SOÑAR NO CUESTA NADA

Fabiola Carrera Alemán