Cartas a Quito / 20 de abril del 2023

Justicia politizada

Me dedico a la abogacía, pero cuando el Presidente del Consejo de la Judicatura presentó una acción constitucional pidiendo más recursos no me sentí representado, porque basta ver las noticias para sentir vergüenza de la Función Judicial, porque cuando se detiene a los delincuentes tienen infracciones sin penar, y si son extranjeros ni siquiera tienen papeles. Sería bueno que regresen las tasas judiciales, las cuales no teníamos problema en pagar. Mi queja es que hace un mes no recibo notificaciones, ni en mail ni en casillero judicial, dejándonos en indefensión. Y al revisar Consulta de Causas en la página del Consejo de la Judicatura, hay como 5 providencias expedidas en los juicios que patrocino. Tampoco se puede ingresar escritos por internet cuando llueve porque se cae la página. Me imagino que quieren hacer ver que no hay plata para actualizar la plataforma a pesar de que costo mucho dinero.

Vicente Cabezas Guerra

“Ley que regula uso legítimo de la Fuerza”

En Julio del 2022 la Asamblea Nacional aprobó la Ley mencionada, la cual en su Art.10 señala expresamente las circunstancias y limitantes que deben cumplirse para poder defenderse de un eventual asalto, las cuales casi le vuelve impracticable al mencionado derecho, tanto por los ciudadanos, como del personal uniformado. Veamos cuales son estas pintorescas normas:

*Debe haber “absoluta necesidad” del uso de un arma, pues lo recomendable, se supone es solucionar el problema como amigos y no con enfrentamientos, aunque los atacantes ya estén dentro de casa, porque no debe olvidarse el eventual daño que se le puede causar al asaltante.

*Es necesario que exista “proporcionalidad” entre el arma del atacante y del ciudadano que intenta defenderse, lo que significaría no poder usar un arma de fuego, aunque le estén atacando, entre varios, provistos solo de cuchillos.

*Por respeto a los derechos humanos de los asaltantes, se debe actuar con “humanidad” para no infringirles daños por falta de “precaución” de la persona que está defendiéndose, pues se supone increiblemente, que tales derechos son solo de los que atacan y no de todos.

*No debe juzgarse apriorísticamente al asaltante, solo “por ser negro”, porque a lo mejor lo único que quería es saludar con efusión al dueño de casa, mostrando su arma para demostrar que está listo a defenderle de sus compañeros.

*Pero, lo más difícil de todo es la “rendición de cuentas” ante las autoridades, sobornadas o amenazadas, las cuales casi siempre le dan la razón al asaltante y no al dueño de casa porque asustado “le sacó a patadas”, irrespetando su “dignidad”, sin considerar otra alternativa, como pedirle que por favor salga.

*Los Asambleístas suponen que con esta famosa norma, la Policía y las FF.AA pueden poner orden en el País y brindar seguridad a todas las personas, cuando se trata de una acción en la que puede estar muerto el gendarme sino reacciona oportunamente y con valentía.

*Las fuerzas del orden deben tener la seguridad de que el Estado va a estar siempre a su lado y defendiéndoles en los tribunales, porque están actuando en su representación.

Iván Escobar Cisneros