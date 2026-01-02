El Pase del Niño: fe, tradición e identidad del Ecuador

El Pase del Niño es una de las tradiciones más profundas y entrañables del Ecuador, una manifestación de fe y cultura que se renueva cada año en distintas ciudades y comunidades del país. Esta celebración, que tiene como eje al Niño Jesús, une lo religioso con lo popular, convocando a familias enteras que participan con devoción, música, danza y coloridos personajes.

Durante el Pase del Niño, las calles se transforman en escenarios vivos donde desfilan comparsas, priostes, pastores, diablos, ángeles y personajes tradicionales, cada uno cargado de simbolismo. Los trajes, las coreografías y los cantos reflejan la diversidad cultural del Ecuador y la creatividad de un pueblo que expresa su identidad a través de la fiesta y la memoria colectiva.

Más allá del espectáculo, el Pase del Niño cumple un profundo papel social. Es un espacio de encuentro comunitario donde se fortalecen la solidaridad, la cooperación y el sentido de pertenencia. La organización de la festividad implica meses de trabajo conjunto, en el que vecinos y devotos aportan tiempo, recursos y esfuerzo para mantener viva esta herencia ancestral.

En un país marcado por dificultades, el Pase del Niño se convierte en un mensaje de esperanza y resistencia cultural. La tradición recuerda valores como la fe, la unidad y la paz, y reafirma que, pese a los cambios y desafíos del presente, el Ecuador conserva prácticas que alimentan su identidad y transmiten esperanza de generación en generación.

María Delia Martínez