Cartas a Quito / 2 de diciembre de 2025

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

Visitantes de lujo

Hace pocos días la Capital tuvo la suerte de recibir a una de las figuras más prominentes y destacadas de la farándula internacional, por lo cual los ecuatorianos y, particularmente, los quiteños nos sentimos muy honrados. Con estas tres presentaciones de la artista colombiana el turismo se activó notablemente; en consecuencia, los ingresos económicos tuvieron un alza realmente considerable.

Bien por los ecuatorianos que pudieron comercializar sus productos, por los hoteles, restaurantes y más negocios pequeños y variados que, literalmente, “hicieron su agosto” y bien por el país que, sin lugar a dudas, obtuvo ingresos y beneficios económicos tan elevados que, incluso y a decir de muchos, rebasaron sus expectativas.

Lo curioso y negativo de estas presentaciones fue, en este caso, la impresionante cantidad de basura y desperdicios que quedaron desperdigadas, inundando, prácticamente, el estadio y sus alrededores, llegando inclusive a ensuciar las calles aledañas.

Cuan decepcionados regresarían, tanto los artistas como los turistas nacionales e internacionales que, por este motivo, nos visitaron.

Quiteños y ecuatorianos: hagamos conciencia y mantengamos nuestras ciudades limpias y ordenadas para sentirnos orgullosos de nuestro terruño, a la vez que puedan ser visitadas, con satisfacción, por turistas y habitantes todos.

Fabiola Carrera Alemán