Contratación preferente en la Amazonía: una promesa olvidada

En teoría, el artículo 41 de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, junto con sus disposiciones complementarias, representa una herramienta legal clave para garantizar empleo digno a los residentes de la región. Su objetivo es claro: priorizar la contratación de personas que viven en la Amazonía, tanto en el sector público como en el privado. En la práctica, sin embargo, esta disposición no se cumple. La contratación preferente se ha convertido en una ficción jurídica. Las empresas extractivas que operan en suelo amazónico explotando recursos naturales siguen contratando personal externo, mientras muchos amazónicos desempleados ven pasar de largo las oportunidades laborales. Lo mismo ocurre con varias instituciones públicas que, pese a estar dentro de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica (CTEA), prefieren candidatos de otras regiones, sin justificación técnica ni legal. El Ministerio del Trabajo, llamado a ser garante del cumplimiento de esta normativa, brilla por su ausencia. La verificación es débil o nula. Las plataformas como Red Socio Empleo, que deberían estar adaptadas para garantizar la prioridad de los residentes amazónicos, siguen funcionando bajo criterios centralistas y generalizados, dejando de lado las particularidades de la región. Las excepciones previstas en la ley —cuando no hay mano de obra calificada local se han convertido en una puerta abierta al incumplimiento. En lugar de impulsar la formación técnica y profesional de los amazónicos, se perpetúa el círculo de exclusión. La ley está escrita, pero la voluntad política de aplicarla no existe. Y sin voluntad ni control, cualquier norma se convierte en papel mojado. Es hora de exigir que se cumpla el artículo 41. No es un favor: es un derecho de quienes han sido históricamente marginados pese a vivir en una región que sustenta gran parte de la economía nacional. La Amazonía no puede seguir siendo solo proveedora de recursos: debe ser también protagonista de su propio desarrollo. La Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, fue promulgada en 2018, específicamente en el Registro Oficial Suplemento 245 del 21 de mayo de 2018, Esta ley busca regular la planificación y gestión para el desarrollo integral de la Amazonía ecuatoriana, considerando aspectos sociales, económicos, ambientales y culturales. En cuanto a la reforma de esta ley, el Registro Oficial Primer Suplemento 488 de 30 de enero del 2024 publicó una Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. Y el tiempo sigue su marcha..!

Elio Roberto Ortega Icaza

Infancia digital, pensar y crear

El pensamiento computacional en niños es mucho más que una tendencia educativa: es una puerta de entrada al desarrollo integral en un mundo marcado por la tecnología. Enseñar a los más pequeños a pensar “como computadores” no significa llevarlos directamente a la programación, sino ayudarlos desde temprana edad a descomponer problemas, identificar patrones y buscar soluciones creativas, ya sea a través de juegos, cuentos, retos o actividades lúdicas con o sin tecnología.

Las ventajas de este enfoque son múltiples y visibles. Por una parte, fortalece el pensamiento lógico y la capacidad de análisis de los niños, habilidades esenciales para afrontar cualquier reto, tanto dentro del aula como en la vida diaria. También estimula la creatividad y la curiosidad, pues los invita continuamente a imaginar diferentes caminos para llegar a una meta. Además, promueve el trabajo en equipo y la comunicación, ya que muchas de las actividades para fomentar el pensamiento computacional requieren colaboración y el intercambio de ideas.

Lo fascinante de este tipo de pensamiento es que se construye poco a poco, sin necesidad de herramientas sofisticadas. Un rompecabezas, una torre de bloques o una historia donde los niños tengan que predecir el final son oportunidades para ejercitar la mente y fortalecer su autonomía en la resolución de problemas.

Por otra parte, fomentar el pensamiento computacional es sembrar la semilla de la alfabetización digital: los niños aprenden los principios para manejar herramientas tecnológicas con confianza y sentido crítico, preparándose para un futuro en el que la tecnología será omnipresente.

En definitiva, apostar por el pensamiento computacional en la infancia es brindar a los niños las herramientas para que entiendan, transformen e innoven en el mundo que les rodea. Es enseñarles a pensar, a crear ya mirar cada desafío como una oportunidad de descubrir nuevas soluciones.

Roberto Camana-Fiallos