Cartas a Quito / 2 de abril del 2023

No quedarse de brazos cruzados!!

Abro con esta frase para el siguiente tema a tratar, las fuertes lluvias y como esto afecta al país en especial varios sectores debe acabar, soy un joven estudiante de Quito, y, aun que no es mi caso, pero, en mi opinión personal, se deben tomar medidas sobre todo este tema, que, gracias a las lluvias y al clima, ha inundado casas y afectado social, económica y psicológicamente a varias personas.

Este clima trae enfermedades infecciosas gracias al agua estancada, y, estas enfermedades, acaban con la vida de las personas, y la muerte no ve la edad ni la condición de nadie.

Con esto no me refiero a que hagan lo imposible como cambiar el clima, sino, que se tomen medidas inmediatamente sobre el tema, se que están ayudando a las personas sobre esto, pero NO ES SUFICIENTE, deberían ser más serios con lo que está pasando actualmente en el país.

Yo exijo, como ya mencioné anteriormente, que se tomen medidas en contra del clima a nivel nacional, y no quedarse de brazos cruzados como lo hacen algunos municipios.

Quiero que todos miremos al cielo azul de nuestra patria y gritemos ¡ya es hora de cambiar, hagamos lo necesario para combatir todo lo que esta sucediendo en el país! ¡por un ecuador sin desgracias ni desastres!

Mateo Alejandro Calvache Peralvo

Los entuertos de la política

Es bien sabido que los ecuatorianos estamos realmente hastiados de todo lo que ocurre con nuestra desatinada y, a veces, absurda política. (Me refiero en estos términos por no calificarla de otra forma). Las ambiciones de toda índole ya rebasan los límites de lo que, en un país supuestamente democrático, podríamos considerarlo como normal. Cada cual tira la cuerda para su lado; se inventan tantas cosas y tantos disparatados mecanismos, pretendiendo siempre salirse con la suya bajo diversos y ocultos propósitos y así… el tiempo sigue su marcha, sin que nadie haga algo productivo y beneficioso que contribuya a resolver los álgidos y acuciantes problemas que, a decir de todos, deberían ser tratados y solucionados en forma prioritaria y oportuna.

Percibiendo permanentemente este desmadre politiquero, muchos de los ciudadanos nos hemos convertido en simples espectadores de éste que consideramos un circo barato, volviéndonos, hasta cierto punto, neutrales y escépticos observando, de lejos con cierta impavidez, como se desarrolla el tan maquiavélico, caótico y dilatado “juicio político” tramado y consensuado entre “gallos y medianoche” que, de ninguna manera, logra convencernos; pues, si lo analizamos fría y minuciosamente, son otros los factores e intereses políticos camuflados los que motivan a determinados grupos a tratar de cumplir este objetivo, desde luego, con una devastadora e inútil pérdida de recursos y de tiempo. Es hora, compatriotas de que, dejando de lado estos excesos y ambiciones de poder, nos propongamos trabajar, ardua y decididamente, hombro a hombro, por el bien y el progreso de nuestra amada Patria y, consiguientemente, el de nuestras futuras generaciones.

Fabiola Carrera A.

“Lo prioritario: La seguridad y la inversión social”

Ambos sectores están directamente ligados, porque ninguno puede esperar y ninguno es preeminente, lo que dificulta su adecuada atención por la disposición de pocos recursos en la caja fiscal, más aún si el Gobierno sigue pensando, por seriedad del País, atender primero el servicio de la deuda externa y después las necesidades internas, por urgentes que sean.

Por ello, alguna persona entrevistada en la TV, sostenía el criterio de que hablarle al pueblo de las variables macro económicas, es casi “tomarle del pelo”, porque es un tema que aunque es de responsabilidad de todos, no es de interés de los sectores que por falta de trabajo no pueden comer todos los días y peor educar a sus hijos por los gastos marginales.

Pero además, en otra entrevista, se señaló lo “peligroso e irresponsable” que es lanzar a las calles a los policías sin formación suficiente y peor todavía, sin el equipamiento necesario, tal como lo anotaron dos personas entrevistadas por Carlos Vera en el canal 15. Algo más, las prebendas de la Policía Nacional estarían fijadas, este momento, en “proporción directa” del grado de cada persona, cuando lo justo sería que ellas se cuantifiquen en “proporción inversa” con el objeto de que se beneficie principalmente a la tropa y no a los Generales.

Iván Escobar Cisneros

Los extremismos

De un cóndor en el escudo nacional, un ave que surca los cielos, quisimos cambiar a una concha, de profundidad mayor a 5 metros. De tratar a jóvenes como adultos, cambiamos para tratarlos como niños. De la palabra reo, cambiamos a PPL. De la denominación "delincuente", cambiamos a "posible implicado". De nuestros deberes y obligaciones a cumplir, pasamos a nuestros derechos a exigir. Del abuso académico de ciertos profesores, pasamos al abuso estudiantil. Del abuso de las mayorías, pasamos al abuso de las minorías. Del abuso policial, pasamos al abuso delincuencial. ¿y luego queremos entender porqué estamos hundiéndonos?

David Ernesto Ricaurte Vélez

Arbolado urbano

Hoy en día los arboles juegan un papel muy importante en la ecología urbana; son muchos los beneficios sociales, ambientales y económicos que estos brindan: desde la salud física y mental (ayuda a reducir el estrés, ansiedad, depresión), así como tambien, protegen los ecosistemas urbanos manteniéndolos ambientalmente mas verdes, vivibles y saludables.

Entre los servicios ecosistémicos, estos ayudan a enfriar el ambiente en un rango de 2° a 8°C. (Expuesto a la ola de calor – isla térmica), filtra la polución (material particulado y CO2, reducen la contaminación sonora), aumenta la biodiversidad urbana, regulan los flujos de agua—contribuyen en la prevención de inundaciones y reducción de riesgos por desastres naturales—, y aumenta el plus valor de la propiedad en un 20 por ciento.

La crisis ambiental amenaza a nuestros hábitats, ecosistemas, salud, la economía y la propia existencia, por lo que, es indispensables proteger y cuidar los sistemas verdes y arbolado urbano. Algunos organismos instan a "aumentar el sentido de urgencia", el cambio es posible si logramos la transición a una ciudad de cero emisiones de carbono y a una economía circular. La tecnología I+D permiten la posibilidad de construir un futuro mejor para las generaciones venideras.

Vicente Mera Molina