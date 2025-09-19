Concejo de Quito, faltan unidades pequeñas que circulen transversalmente

No se entiende por qué, desde hace lustros, ningún alcalde o Concejo Metropolitano de Quito ha podido romper con el monopolio de las cooperativas, que manejan cerca de 3 000 buses urbanos, sin que haya podido ser autorizada, en medio de tanta demanda insatisfecha, la circulación de unidades de transporte que crucen transversalmente la ciudad. Hay clara violación a la norma constitucional, al no tener el mismo nivel de oportunidades aquellas unidades más pequeñas que suplan la necesidad de tanta persona con movilidad reducida, de estudiantes, personas de la tercera edad, turistas y población en general. No basta con el Metro, y la integración de las unidades de buses con las microestaciones de la Marín, Río Coca y la Ofelia. Se necesita que suban, por las calles de barrios desatendidos, con dirección al este y oeste de la ciudad. ¿Hasta cuándo hay que esperar por unidades que crucen el Túnel Guayasamín y se evite enferme tanta gente que camina inhalando el mortal dióxido de carbono? El 27 de agosto, otro bus, de la concesionada Metrovía, se accidentó en la Av. América y San Gabriel ¿Quién exige a esas cooperativas que no hagan trabajar a los agotados y estresados jóvenes conductores de buses desde las 5 am. Que retiran la unidad, hasta las 9 o 10 pm? ¿Por qué no cumplen un horario reducido esos conductores, que tienen una actividad tan delicada y de tanta responsabilidad -como ocurre con los choferes de buses interprovinciales, a los que debe imponerse controles estrictos para que cada cierto número de kilómetros recorridos cambien de conductor y tengan paradas para descansar, así como para el pasajero ocupar los baños? ¿Quién factibiliza qué proyectos juveniles como los de instalar una ”cámara con IA capaz de medir la distancia entre los párpados de cada ojo que cuando detecta que esta disminuye más de lo permitido emita una alerta sonora o active un cojín vibrador en la espalda del conductor (Yeremi Delgado, Darwin Jácome)? ¿Por qué no se ha podido hasta ahora implementar la ‘caja común’, que evite las carreras entre buses? ¿Por qué no podemos tener ejemplos como el de la ciudad de Panamá, donde con una misma tarjeta las personas acceden a los buses que circulan por toda la ciudad y que los conducen también al Metro?

Diego Fabián Valdivieso Anda