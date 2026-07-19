Cartas a Quito / 19 de julio de 2026

Por un fútbol sin vilencia

El fútbol no es una guerra ni un medio para sentirse superior al otro, sino un espectáculo que se vive con pasión. Es encuentro, emoción y raíces compartidas; nunca excusa para la agresión, el odio ni el daño hacia quienes piensan o visten colores distintos.

Lamentablemente, vemos con frecuencia cómo la violencia se apodera de las gradas, de las calles e incluso de los espacios donde debería haber solo alegría. Estos actos no son propios de verdaderos hinchas: rompen familias, hieren comunidades y manchan lo que debería ser un orgullo colectivo.

La rivalidad existe y es parte de la esencia del deporte, pero debe ser sana, respetuosa y limitarse al juego. Emelec y Barcelona deben dar el ejemplo: que sus jugadores se den la mano y no se peleen; que sus dirigentes sean amigos y no enemigos, no simples rivales.

Y a ustedes, los buenos hinchas: dense la mano con su vecino, con su hermano de barrio. No es su enemigo, es su amigo que desea ver el mismo espectáculo que usted. ¡Dense la mano, basta de violencia!

El triunfo se disfruta mejor cuando se reconoce el mérito del contrario; la derrota se acepta con dignidad, sabiendo que al final todos comparten la misma pasión.

Nuestras comunidades deben ser espacios seguros para todos. Proteger el fútbol de la violencia es tarea de cada uno: desde quien canta en la tribuna hasta quienes dirigen y juegan. Que el único fuego sea el de la emoción, nunca el de la pelea.

Por un deporte que nos una, nunca que nos separe

Juan Carlos Andrade