Otra ligereza de nuestro Presidente

Respecto a la crisis de energía eléctrica, – en diciembre se volverá a la vida normal -, en otras palabras, no habrá apagones, anunció el señor presidente de la república sin respaldo técnico. Naturalmente, ese es el anhelo de todos los ecuatorianos, desgraciadamente, los números indican que será difícil cumplir con esta aspiración, cierto es que en estos días ha mejorado la hidrología (más precipitaciones); sin embargo, falta para que los embalses de las centrales hidroeléctricas presenten una probabilidad confiable de producción eléctrica. Haciendo un balance del estado actual de energía eléctrica en el País, diríamos que la demanda en potencia está por alrededor de 4300 Mw, en cambio, la oferta con el aporte del estado y el sector privado se puede contabilizar así: producción hidroeléctrica trabajando entre el 30 y 35% de su capacidad máxima aportará con 1900 Mw, producción térmica líquida con plantas, existentes, arrendadas y compradas 1050 Mw, producción térmica eólica, solar, biomasa, etc., 130 Mw y, el suministro de Colombia 400 Mw, suman 3480 Mw que es lo que se dispone al momento (diciembre 2024), en consecuencia el déficit es de 820 Mw, que traducido a tiempo corresponde a 5 horas de apagones por día. Es temeraria la dis posición de apagar solo 3 horas, ojalá no tengamos que lamentar después. Si siguen las lluvias en el austro y mejoran los niveles del embalse Mazar que surte agua para el complejo hidroeléctrico Paute integral y, se mantienen los caudales del río Coca alrededor de 250 m³/s, de tal manera que la producción hidroeléctrica suba a 2300 Mw o, se adquiera de alguna forma 300 Mw adicionales, posiblemente los apagones puedan bajar a 3 horas. En fin, declarar que no habrá racionamiento de energía eléctrica en diciembre 2024 es una ligereza, misma que ratifica que, la nueva política, igual que la vieja, tienen la misma impronta: mentir para engañar al pueblo.

Marco A. Zurita Ríos