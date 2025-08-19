Crónica de un partido fracasado

Comentan las malas lenguas, que la estructura interna de la revolución ciudadana está en declive. No a muchos les simpatiza ya la rana rene, ni a los correistas más acérrimos del movimiento. Mientras tanto, el prófugo de Bélgica interpela para sus adentros, pensando en el cual títere colocar en representación a su infame astucia. Pero la rana, que no es tonta (en un sentido estricto, al menos), llama a todos los afiliados del partido a seguir jurando su camaleónica lealtad. Lealtad que desde que el señor Noboa consiguió mayoría en la asamblea, han tambaleado un poco.

Quizás sea el dolor de haber perdido las tres últimas elecciones presidenciales, o quizás el miedo al ver a camaradas caídos, como el señor Fito. También, quizás, pueda ser el hecho de que ya nadie se come el cuento del narco paraíso. Todos son quizás del porqué ahora este movimiento se replantea su futuro, reflexiona en como esparcir sus esporas en el Ecuador.

Esto, para quienes gozamos de sentido común y de algo de coeficiente intelectual, es un show satisfactorio de ver. Y para ser francos, ya no han más patas en la mesa del correísmo. ¿Usted les cree? Yo tampoco, quizás allá afuera haya almas desdichadas que aún lo hagan, recemos por ellas. Lo último que se sabe de estos comediantes, es que desean colocar a un sujeto con grillete electrónico como candidato presidencial, mientras tapiñan los elogios del Mashi al dictador vecino de Venezuela.

Marc Pardo Orellana

A nuestros hijos

Muchas veces la actitud y accionar de los padres frente a los hijos es incomprendida.

A veces pensamos que nuestros padres no están a la altura nuestra, a la moda o son retrógrados.

Muchas veces despreciamos sus consejos o forma de ver la vida, sin valor el camino recorrido.

A veces nos olvidamos que ellos caminaron primero que nosotros y lo único que desean, es liberarnos de las caídas que ellos ya tuvieron o que el efecto sea menos doloroso.



A veces nuestros padres son fuertes, no cariñosos, no son del molde que nosotros queremos que sean, pero son nuestros padres que con esfuerzo y trabajo siempre están atentos de lo que nos sucede y acuden para ofrecernos sus manos protectoras y sacarnos del fango donde hemos caído.



A veces nuestros padres son esos héroes anónimos que también tienen sus propias batallas que necesitan de esa mano amiga para salvarse y restablecerse de sus males, el cariño y amor de los hijos es esa criptonita que les da fuerza y los hace sentirse impenetrable y listos para continuar en la batalla de la vida, enfrentando cuanto monstruo o enemigo se le presente en su camino.



Los padres también son seres de carne y hueso, protectores de la vida, enviados de Dios para proteger a sus hijos y luego los hijos debemos proteger a nuestros padres, cuando estos por el trajinar de la vida y el paso de los años, nuestros héroes envejecen y requieren la ayuda de los nuevos héroes de la vida para seguir en el camino.



Dale un fuerte abrazo, un cálido beso, conversa con él sobre las cosas triviales de la vida, invítalo a caminar juntos, cosas pequeñas e insignificantes que constituye el alimento diario, el motor o esencia para seguir transitando por el camino de la vida.

Tu atención lo fortalece, pregúntale como se encuentra, que tal su día, hazlo sentir que está vivo y que tú vives para él.

No olvides, sus hijos, su familia, son el tesoro invaluable para los padres, como importante serán para ti cuando tengas el privilegio de la vida de ser PADRE.

Seguro, estoy que desearas de tus hijos recibir el mismo trato y atención que tú le diste a tus PADRES, ya que ello es el ciclo natural de la vida.

Víctor León Tenorio

Cuando la salud y la defensa se dan la mano: una salida urgente a la crisis sanitaria

Ecuador enfrenta una crisis hospitalaria que se refleja en quirófanos paralizados, farmacias públicas desabastecidas y médicos que trabajan con lo mínimo. En este escenario, no basta con lamentos: es momento de unir recursos y capacidades. La propuesta es concreta: que el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Ministerio de Defensa firmen un convenio interinstitucional para atender a la población civil en esta emergencia.

La idea no es una utopía; está respaldada por la ley y por precedentes de cooperación institucional en momentos críticos.

El sustento jurídico.- La Constitución de la República establece con claridad que la salud es un derecho irrenunciable (art. 32) y que el Estado debe garantizarlo sin discriminación alguna (art. 3 numeral 1). El art. 389 dispone que todas las entidades públicas coordinen acciones frente a emergencias, y el art. 261, numeral 7 permite que las Fuerzas Armadas, cuya misión central es la defensa nacional, actúen también en labores humanitarias.

Además, el Acuerdo Ministerial 0091 del MSP autoriza a las instituciones de la Red Pública Integral de Salud a establecer convenios para compartir infraestructura, personal y recursos médicos. Esto abre la puerta legal a la cooperación entre salud y defensa. Un modelo posible de cooperación.- El convenio podría articularse de la siguiente forma: Logística y transporte: uso de vehículos, aeronaves y equipos militares para movilizar insumos, medicamentos y personal médico. Infraestructura temporal: instalación de hospitales de campaña, quirófanos móviles y centros de abastecimiento. Personal y seguridad: médicos y enfermeros militares integrados a brigadas mixtas con personal del MSP. Coordinación sanitaria: liderazgo técnico del MSP para establecer protocolos y priorizar atenciones.

Pasos para su concreción.- 1. Diagnóstico preciso: establecer cuántos pacientes requieren atención inmediata y qué insumos son indispensables.

2. Definición de roles: detallar las competencias y responsabilidades de cada ministerio. 3. Elaboración y firma del convenio: incluir duración, aportes de recursos y mecanismos de control. 4. Ejecución y monitoreo: supervisar en tiempo real para garantizar eficiencia y transparencia.

Lo que se puede lograr.- Este pacto no sustituiría la obligación estatal de fortalecer el sistema de salud, pero sí daría una respuesta rápida y efectiva para salvar vidas en un contexto de escasez y presión hospitalaria. Reflexión final.- Cuando los recursos escasean, la cooperación se convierte en obligación moral y mandato constitucional. Salud y Defensa, juntas, pueden ofrecer a los ciudadanos no solo atención médica, sino también esperanza en medio de la crisis. La vida de miles de ecuatorianos depende de que esta alianza no se quede en el papel, sino que se ponga en marcha de inmediato. Y el tiempo sigue su marcha..!

Elio Roberto Ortega Icaza