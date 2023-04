Cartas a Quito / 19 de abril del 2023

¡Legalizar la cocaína ya!

La causa principal de la violencia en Ecuador se debe al microtráfico interno. Los carteles internacionales contratan a bandas locales para que estas ayuden a mover la droga que se exporta, pero las bandas locales son pagadas con droga que luego la convierten en dólares a través del tráfico interno. Es en este tráfico interno que existen los conflictos que resultan en el terror que vive el país. Es decir, existe una continua confrontación entre bandas locales por controlar el territorio adentro del Ecuador. Si se elimina el tráfico interno a través de la legalización de la cocaína, se eliminarían gran parte de los incentivos que causan las matanzas. Y, los beneficios de que el consumidor vaya a las farmacias del país a comprar cocaína superan los perjuicios: si un usuario puede comprar el estupefaciente de manera legal, y pagar impuestos por aquello, los recursos que ahora van hacia los criminales irían al estado para que este pueda invertir en seguridad y centros de rehabilitación.

Pablo Izurieta

Ídolo del Astillero toca el cielo

16 de abril 2023, día histórico para Barcelona de Guayaquil. En el estadio Casa Blanca logra ganar luego de 25 años, 6 meses 10 días a LDU de Quito. Este triunfo resulta ser su máximo logro y es razonable, ya que ganarle a un equipo tan laureado, desde luego que es meritorio; no obstante, este triunfo denota pobreza y mediocridad, ya que no es nada más que un partido de futbol en un torneo que prácticamente empieza. Si quieren ser grandes, deben tratar de igualar a los verdaderos grandes, LDU e Independiente del Valle. Este último no tiene como meta ganarle a Liga, son más ambiciosos y buscan colocarse en la cima a base de un trabajo tesonero y serio que ya está dando frutos. No es dable, que se toque el cielo por romper un record de casi 26 años de no haber ganado en Casa Blanca, de ahí que conmino al Presidente del Barcelona Alfaro Moreno a que aspire a algo más encomiable y al señor Bustos (entrenador) a que no agradezca al cielo por algo tan pequeño, agradezca al cielo por tener salud, trabajo y el haber sido acogido por la hinchada más numerosa y fiel del Ecuador, que ha sabiendas que su equipo no ha ganado nada, lo sigue y espera pacientemente a que se dé el milagro. En el 2020 cuando Barcelona fue campeón del Ecuador, Alfaro Moreno expresó en una entrevista que ya podía morir tranquilo, porque ese triunfo fue en el estadio de Liga, que pequeñez, que mediocridad. Muérase tranquilo cuando su equipo gane la Libertadores, la Sudamericana. ¿Podrán hacerlo?

Efraín Flores Batallas