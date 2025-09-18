Fin del subsidio al diésel en Ecuador, impacto económico y social

El subsidio al diésel representaba un gasto anual de aproximadamente 1100 millones de dólares, una carga significativa para las finanzas públicas del país. Según el gobierno, gran parte de estos recursos se desviaban hacia actividades como el contrabando y la minería ilegal, sin beneficiar adecuadamente a los sectores más vulnerables. Con la eliminación del subsidio, el precio del galón de diésel para el sector automotor aumentó de 1,80 a 2,80 dólares, vigente hasta el 11 de diciembre de 2025. Para mitigar el impacto social, el gobierno ha implementado 18 medidas de compensación, incluyendo: Bonos mensuales de entre 400 y 1 000 dólares para 23 300 conductores de transporte urbano, interprovincial e interprovincial.

Compensaciones por tres meses para el transporte comercial, como carga pesada, escolar, institucional y turístico. Un plan de 150 millones de dólares para el sector del transporte, que incluye bonos de chatarrización de hasta 20 000 dólares y créditos preferenciales. Además, se destinarán recursos para ampliar la cobertura de bonos sociales y agilizar la devolución de impuestos a la tercera edad y al sector inmobiliario, así como apoyos y herramientas para pequeños agricultores.

Análisis constitucional y de derechos humanos: Principio de igualdad (artículo 11.2 de la CRE). El artículo 11.2 de la CRE establece que todas las personas son iguales y gozan de los mismos derechos, deberes y oportunidades, sin discriminación alguna. La eliminación del subsidio al diésel, al haber sido históricamente más beneficioso para los sectores de mayores ingresos, puede interpretarse como una medida para corregir una política regresiva que favorecía desproporcionadamente a los más ricos. Sin embargo, es esencial que las medidas compensatorias sean efectivas y lleguen oportunamente a los sectores más vulnerables para garantizar que no se agrave la desigualdad existente.

Carta de los Derechos Humanos: La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 25, reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado que asegure su salud y bienestar, incluyendo la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Por lo tanto, es imperativo que las políticas públicas, como la eliminación del subsidio al diésel, no perjudiquen el acceso de las personas a estos derechos fundamentales. Las medidas compensatorias anunciadas por el gobierno buscan mitigar este riesgo, pero su efectividad dependerá de su implementación y alcance real.

Pacto de San José: El Pacto de San José, también conocido como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece en su artículo 26 que los Estados parte se comprometen a adoptar medidas progresivas para lograr el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. La eliminación del subsidio al diésel puede considerarse una medida regresiva si no se acompaña de acciones que aseguren el acceso equitativo a estos derechos para todos los ciudadanos. Por lo tanto, es crucial que el Estado garantice que las compensaciones sean adecuadas y efectivas para los sectores más afectados.

Consecuencias políticas: La eliminación del subsidio al diésel ha generado reacciones mixtas en la sociedad ecuatoriana. Por un lado, algunos sectores apoyan la medida como una corrección necesaria de una política fiscal insostenible y regresiva. Por otro lado, organizaciones sociales y políticos de izquierda han expresado su preocupación por el impacto en los sectores más vulnerables y han convocado a movilizaciones en rechazo a la medida.

La respuesta política dependerá en gran medida de la percepción pública sobre la efectividad de las medidas compensatorias implementadas por el gobierno. Si estas medidas son percibidas como insuficientes o ineficaces, podrían generar descontento social y afectar la estabilidad política del gobierno. Conclusión: La eliminación del subsidio al diésel en Ecuador, puede considerarse una medida fiscalmente responsable y orientada a corregir una política regresiva. Sin embargo, su éxito dependerá de la implementación efectiva de medidas compensatorias que aseguren el acceso equitativo a los derechos fundamentales de los sectores más vulnerables. Además, es esencial que el gobierno mantenga un diálogo abierto con la sociedad para abordar las preocupaciones y garantizar la estabilidad política y social del país. Y el tiempo sigue su marcha..!

Elio Roberto Ortega Icaza.