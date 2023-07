Cartas a Quito / 18 de julio del 2023

Descomposición social

Eso de echarle la culpa al otro, no es más que una gran irresponsabilidad, es evidente el estado de “descomposición social” en que estamos sumidos, cárceles repletas en las que lejos de rehabilitar, les otorgan doctorado… salen con más mañas y eso sin contar con que creen que es hotel de paso y encima gratis, la deshonestidad es un cáncer que de a poco ha ido contaminando cada función del estado y de la sociedad, la inseguridad es un virus más letal que la última pandemia, no nos da tregua y la única vacuna sería una mezcla de consciencia, honradez y empatía.

Ecuador de norte a Sur y de este a oeste se encuentra contaminado, nadie puede tapar el sol con un dedo, todas las provincias son inseguras, carreteras que le hacen honor a la luna… por sus cráteres, el sistema de salud no es un derecho, es un privilegio que pocos puedes darse a pesar de aportar, al necesitar atención: no hay medicina, no hay médico, o simplemente el turno se los dan para cuando ya se recuperaron o ya no lo necesitan más, la educación universitaria es un caso digno de “Aunque usted no lo crea”, miles de jóvenes tienen que llegar al límite de la desesperación y ver sus sueños rotos para darse cuenta de que los famosos cupos ya estaban asignados y su esfuerzo fue solo una absurda pérdida de tiempo, no hay oportunidades; aunque salgan públicamente a dar discursos muy bien formulados, los miles de desesperados migrantes son una clara respuesta a esto, si emprendes un negocio no solo tienes que pagar el impuesto, sino que ahora encima hasta los antisociales tienen un “emprendimiento”, vacuna le llaman, es decir su negocio es robar a la gente honrada, hablar de la corrupción es un tema amplio que va desde conseguir un carnet de discapacidad hasta un cargo alto… solo con abanicar $$$, y quienes realmente lo merecen no pueden ni siquiera soñar en algún día obtener lo que por ley les corresponde.

Hay que prenderle vela a todos los santos si no se tiene padrino, ¿entonces, cuál es la recompensa al esfuerzo, a la honradez y a la valentía?, lastimosamente quienes alzan la voz son tachados de problemáticos, desestabilizadores de un sistema vergonzoso y eso si bien les va y no acaban en misteriosos accidentes… aquí vivimos en un entorno hostil con la dignidad, la justicia y la libertad, vivimos en una horrenda descomposición social.

Aissa Pazmiño Real

Afiliados al IESS: ¿Víctimas o Cómplices?

No sé si la resignación, la irreflexiva aceptación o el pecado de omisión, nos ha llevado a los afiliados del IESS a aceptar como normal, el que cada vez que requerimos de una consulta médica o cualquiera de los servicios de salud paralelos, tengamos que esperar meses por una atención. La misma, que no responde sino a un Sistema de Salud fallido, y procesos que se repiten una y otra vez con el objeto de desanimar al enfermo, cuya decepción lo lleva a acudir a una consulta médica privada, y con ello pagar la eterna y constante deuda que tiene el IESS con sus enfermos.

Nos cuestionamos si este modelo responde a un esquema estatal monopolizador, cuyo fin no es precisamente resolver los problemas de salud de la población trabajadora del país, sino obtener un millonario ingreso mensual permanente que alimente la vorágine ambición de los administradores de la salud pública en sus diferentes estamentos y lugares de trabajo.

El IESS oferta los supuestos servicios de salud a los afiliados y no afiliados; sin embargo, los unos no logran acceder a las citas médicas oportunas, peor a otro tipo de servicios, y los otros, no representan sino, el grupo del cual se hace alarde para defender el eslogan de que la “salud es para todos” y el Estado es su fiel cumplidor. Pero para los fines consiguientes, ni unos ni otros son bien atendidos pese a los millones de dólares que mensualmente ingresan a las arcas de esta Institución.

Entonces, ¿los afiliados somos víctimas de un Sistema de Salud perverso, del cual su máximo rector, el Ministerio de Salud Pública es cómplice? o ¿somos cómplices de un Sistema de Salud ineficiente cada vez que aceptamos con resignación ser las víctimas?

Mayra Echeverría