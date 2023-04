Cartas a Quito / 18 de abril del 2023

Obras calle Andalucía

Llevamos sufriendo 3 días de obra en el tramo donde se encuentra mi cafetería. El segundo día me cortan el agua ... Y, el tercero siendo viernes no les es suficiente con poner una furgoneta justo delante de la cafetería, si no que también me ponen un generador ensordecedor toda la mañana.. siendo el único local comercial abierto en ese tramo ,.. no acaba ahí su despropósito o soberbia porque paga el ayuntamiento, sino, que hoy viernes, terminaron su turno a las dos , no vuelven hasta el lunes y me dejan la furgoneta enfrente de la cafetería y no quitan las señales de prohibido aparcar inhabilitando durante dos días, el aparcamiento de dicho tramo. Indignacion ante semejante panorama que no hizo mas que empezar...

Graciela Palacio Suarez

Desquicio

Violentar una situación, malinterpretarla, sacarla de contexto, desorden, confusión. He allí algunas acepciones de la palabra Desquicio. Parecerían encajar perfectamente en la descripción de un mal llamado juicio político contra el Jefe de Estado planteado en la Asamblea Nacional por el correísmo y sus cooptados.

En el filtro constitucional que debió pasar la propuesta, la Corte Constitucional se dio cuenta de la maniobra de los proponentes que quisieron sorprenderla y en su dictamen expuso precisamente su desquicio. Sin embargo, la Corte dictaminó que la Asamblea nacional podría iniciar un juicio por una causal de peculado en un contrato firmado por la empresa estatal Flopec y desecho la causal de concusión, ambos presentados de manera confusa , desordenada, malinterpretada . A la final dio un gusto parcial a los proponentes complotados y les permitió recomponer sus planteamientos justificativos de su llamado a juicio político al Presidente de la República.

Siendo tan difícil comprobar el peculado por parte de los asambleístas designados por el Economista Correa y no pudiendo singularizar de manera efectiva sus acusaciones intentaran en Show político para demostrar que lo que importa es tumbar al presidente con los votos que tienen conjuntamente con sus compinches de turno y no el supuesto delito.

La Corte deberá examinar el procedimiento implementado por los acusadores y las pruebas permitidas para comprobar ese supuesto delito autorizadas en su dictamen. Que no se permita violentar esta situación y gane el desquicio.

Alfredo Gallegos Chiriboga