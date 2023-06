Cartas a Quito / 17 de junio del 2023

“No se asuste, pero recuerde que morirá”

Es interesante ponerse a pensar en cuantas personas buscan un antídoto para la insatisfacción, un paliativo para aminorar el dolor que les produce el acto de existir en el calabozo interminable de la vida. Que irónico que la sociedad de la inmediatez, del placer instantáneo y la felicidad postiza sea la más infeliz de la historia. El ser humano vive demasiado cómodo y apacible, la adversidad le asusta, se ha vuelto sensible al caos, careciendo de templanza en las más aciagas tormentas.

Olvidémonos del coronavirus, la verdadera pandemia del siglo XXI es la tristeza y el pesar. No culpemos a la tecnología, al capitalismo, al consumismo, ni mucho menos algún sistema político. En ese sentido, nuestros antepasados, por ejemplo, en Roma, sin tener nada de lo que tenemos, soportando guerras interminables, intentos de conquista, revoluciones, desigualdad social y hambruna, tenían muchas más razones para estar tristes que nosotros.

Sin embargo, en medio de la adversidad e incertidumbre, nace el estoicismo. Una filosofía que reta al hombre aceptar los infortunios de la vida, y verlos como parte de la naturaleza, ajena a nosotros sin que la podamos controlar. La virtud es vivir acorde a la naturaleza y por tanto la resiliencia es ley al actuar.

No planeo vomitarle más de dos siglos de filosofía estoica, para eso están los libros. Pero, quédese sin asustarse, con esta máxima: “Memento mori”, por su traducción del latín, “recuerda que morirás”. Bajo esta máxima hemos de vivir cada día como si fuera el ultimo que nos queda, con lo cual debemos aceptar las estocadas del destino, vivir con plenitud y rectitud. El mundo no esta en contra de nadie, no se trata de inhibir el dolor si no de aceptarlo, la infelicidad por lo tanto es una elección, no una condición y vivir en la comodidad, nuestra maldición.

Implementación de medidas antiterroristas en Ecuador

El gobierno ecuatoriano, declaró terrorismo como amenaza que atenta contra los elementos estructurales del Estado y por consiguiente a su seguridad integral.

Uno de los elementos claves del fenómeno terrorista es la irracionalidad con la que se llevan a cabo los actos de violencia, ya que éstos no van dirigidos directamente contra los obstáculos que se oponen a sus ideales, sino en sitios de concurrencia masiva o de valor simbólico, contra inocentes que se convierten en víctimas, logrando de esta manera que el mensaje tenga la fuerza para infundir el máximo miedo en el enemigo destinatario del mensaje de terror.

Para un combate efectivo al terrorismo es necesario emplear todas las herramientas disponibles, en conjunto – legales, políticas, Policiales, Militares, y Sociedad en general -, porque ninguna de ellas puede por sí sola realizar la tarea antiterrorista.

El Código Integral Penal tipifica así al TERRORISMO: En su Art. 366 Terrorismo. yArt. 367 Financiación del Terrorismo. Es importante por ello, establecer la forma de neutralizar y combatir las amenazas, a través de la implementación de medidas y políticas ANTITERRORISTAS. Teniendo en cuenta que, la recopilación de información y análisis de resultados de la inteligencia y contra inteligencia serán considerados como “Una primera línea de defensa” contra el terrorismo, deberá ser considerada como una medida de carácter preventiva que puede adoptarse para minimizar la violencia terrorista.

La inteligencia policial es muy útil en este combate al terrorismo, es la base para la obtención de información que ayude a combatir al crimen organizado, grupos terroristas, estructuras financieras, narcoterrorismo etc. Esta puede estar personificada ya sea como espionaje, intervención, seguimientos, etcétera.

Las instancias jurídicas juegan un papel fundamental en el establecimiento de la normativa legal, con la implementación de salas especializadas con jueces preparados, calificados y especializados, que conozcan del delicado tema, para que desempeñen sus funciones abarcando una perspectiva sociológica, criminológica y jurídica que permita la erradicación de este mal.

La formación especializada del personal militar y policial atendiendo la actualización tecnológica tanto en el área de investigación, como en el área de la defensa misma, puesto que el éxito de los operativos anti y contra terroristas esta dado por el uso de equipo y técnicas modernas y adecuadas.

La concertación diplomática para debilitar o en el mejor de los casos evitar los “santuarios” extranjeros de los terroristas, donde ciertos Estados busquen protegerlos, para lo cual es importante establecer objetivos comunes a fin de neutralizar esta práctica criminal.

Se debe trabajar insistentemente sensibilizando a la conciencia pública que frenar la violencia, es un trabajo de todos, tal como lo es el derecho a la libertad y la seguridad, es importante atender e informar al pueblo de todas las actividades que a su favor se llevan a cabo, con el firme propósito de permanecer unidos y solidarios, para ello se requiere el apoyo incondicional de los medios de comunicación.

Otra piedra angular en la lucha antiterrorista es intervenir en las fuentes de financiamiento, bloqueando los fondos tanto de personas naturales, como de jurídicas relacionadas directa e indirectamente con actividades terroristas.

Finalmente, el contraterrorismo coercitivo, donde una vez agotadas todas las instancias, entra la participación directa de las Fuerzas Armadas, como el mecanismo de lucha de última instancia.

“Con los terroristas no se juega ni se negocia, se los neutraliza para sacarles del escenario”.

El fenómeno Rafael, Moreno, Lasso, Nebot y demás (I)

“El Yasuní, Patrimonio de la Humanidad, Tierra Sagrada para la vida del ser humano y el planeta, pero con dueños irresponsables y atracadores”. Resistió las Glaciaciones al ser ecuatorial y perece a la “ambición de los políticos como lo advirtió M. de Jesús”. ¿Chao $1.5mil millones al año de la explotación inconstitucional a más de falaz Consulta de Moreno? Si sólo sirve para enriquecer a los políticos y las migajas llegan al Pueblo y se puede vivir de la I. sin Chimenea y otros en paz. Y lanzan el mantra de la miseria y los corruptos: “a pagar más los ricos”. Empresarios, comerciantes y profesionales. No quienes asaltaron el país y se hicieron millonarios con dictatorial-impunidad, del conserje para arriba, familiares, asociados y testaferros que NO PAGAN IMPUESTOS, dejando en la miseria y delincuencia a 18M. N. Bukele: “La plata alcanza cuando no se la roban”. Enun país en orden, “paga más el que gana más y la Justicia sentencia a los pillos y recobra lo hurtado”. Correa con su CNE paró la Consulta y el petróleo y el país son de China; y en 88 días con “2 temas”. La minería y puertos entregados a precio de gallina robada a chinos y otros. El Fenómeno del Niño 1997-1998 costó $2.8MM,el terremoto 2016 $3.6MM y el Fenómeno de la Niña 2020-2023, a 2022 la pesca se redujo un 21.8% y 11% menos y 80% del banano en exportaciones. <Versus en la web: ¿33 gobernantes de 1905 a 2006 tuvieron $178MM? ¿Correa $400MM, gastó $90MM en obra pública pésima corrupta (metió mano en el oro, depósitos ciudadanos en el BC, IESS, ISSPOl, ISSFA, Tame, Cofiec, Refinería, Pacífico-Miami, El Aromo, radares, helicópteros, el sucre chavista e interminable etc.)? ¿Saqueo de $310MM, similar a la indemnización de $380MM que pagó Alemania por su guerra?> Según otros, tuvieron “$450MM”. Hubo sobreprecios de más del 100% y 1000%, coimas, diezmos, mega burocracia, funcionarios, ministros y mil asesores en “contratos y obras a dedo y No-justicia que los libera”. En la “partidocracia” el aceite fue del 10%. ¿En “dictocracia” de modo conservador al 30% de $450MM, habrían apañado propios y extraños no menos de $135MM? ¿La deuda-eterna de la partidocracia y anterior en 176 años, criticada por los camaradas de $17MM, sin necesidad por el boom-petrolero en 10 años a $70MM, $53MM más y sigue subiendo, sigue el fraude, el saqueo, macabra delincuencia, narcoestado, golpes de Estados de calle y Asamblea, glosados, contubernio de la dictocracia y partidocracia, etc.? El sin salida de la “Muerte Cruzada del Ecuador” que hasta 2006 fue Isla de Paz libertaria, patriota, cultural, industriosa y trabajadora.

