DANAS, llamas, migrantes, virus, impunidad, inseguridad…

Mejor un país arrasado, corrupto, sin instituciones y gente como Venezuela, Cuba, Nicaragua, ¿Bolivia, Ecuador?…, impunidad al delinquir, eliminar y encarcelar a “opositores y quienes informan la verdad, acusándolos de conspiradores y odiadores”, etc. Mortal DANA de España por el “fanatismo descarbonizador” de T. Ribera en la “UE”. Ideologización criminal sin forestación, desfogue, limpieza, represas abiertas, etc. ¿Bombardeo del aire para que llueva? Incendios ¿intencionales? En los Ángeles (previo), ¿varias empresas cancelaron seguros? Trump avisó la falta de agua que tenía solución, no limpiaron la maleza, bomberos con recortes y Diversidad-Equidad-Inclusión con ¿trans? Y chao a los blancos, ¿racismo?; zurdos-woke dicen no a viviendas unifamiliares de alta densidad y ricas, Biden sin chistar y prohíbe extracción de petróleo matando al país y beneficiando a China, Rusia y Maduro, juez con sentencia ilegal a “T”, etc. ¿Es qué, tienen que entender que el C. Climático es culpa de la gente? Como la superpoblación y el ¿Covid-19 del país más poblado hasta 2023? Y la descarbonización no existe para la fábrica del mundo con 23 ciudades más contaminadas de 25. Llamas ideológicas en Quito y el país, ¿avionetas con químicos para que no llueva? Y perjudicar a Noboa sin importarles 16M, delincuencia para atemorizar y callar, generadores custodiados para evitar un atentado, sabotajes, etc. Biden perdona a su hijo, ¿pre-indulto a L. Cheney, Fauci…? ¿Abad no pudo a RC5 e hijo Caso Nene? Lula absuelto por la ONU, Presi con fraude y destruye el país como Petro enviando emisarios a la “usurpación golpista de Maduro”, y sigue la tortura, la cárcel, el crimen y el hambre.

Juan Carlos Cobo Rueda