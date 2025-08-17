¿Qué estamos reclamando?

Si aún no ha fallado la Corte Constitucional con respecto a los tres cuerpos legales y tampoco sobre el cuestionario de las preguntas de la consulta para diciembre. Parece de locos.

Tranquilos estábamos, pero el que ha alborotado el avispero es el propio presidente Noboa convocando a una marcha hacia la Corte Constitucional, para reclamar por la suspensión temporal de los 16 artículos de la Ley Orgánica de Integridad Pública ¿Cuál es el argumento? ¿Por si acaso y de qué? Solo es suspensión temporal.

La Corte aún no ha fallado, no ha emitido criterio alguno. Permitamos que se desenvuelva la Corte, que pueda estudiar y analizar detenidamente los cuerpos legales enviados por el Gobierno. No le pongan un peso de reclamo afuera. Además, la Corte tiene el deber y la obligación de admitir o inadmitir demandas de inconstitucionalidad de varios sectores de la ciudadanía con respecto a los mismos cuerpos legales, se sabe que eso está haciendo.

Desde luego, la ciudadanía, tiene el derecho constitucional y la libertad para ir a reclamar a cualquier instancia, cualquier cosa, pero sería prudente que la ciudadanía y solo la ciudadanía lo haga cuando estime necesario. Y el debate también es importante porque nos interesamos y aprendemos.

Mercedes Regalado

El periodismo

La libre expresión de las ideas, pero, dentro de un marco de honestidad, honorabilidad, son las premisas sobre las que se asienta, quien hace de su pensamiento, la expresión de contribuir y orientar, desde su perspectiva, a una mejor comprensión, de las diferentes actuaciones, dictámenes o hechos que se dan en la sociedad y que puedan afectar su convivencia.

Los medios de comunicación, no pueden o, no deben, difundir noticias o dirigir sus comentarios, entrevistas, noticieros, bajo una orientación comprometida. Guardar la imparcialidad lo hace merecedor de la respetabilidad de la ciudadanía. A través de las redes sociales (hay poca regulación sobre lo que se trasmite y a lo mejor porque se considera la libre expresión que tenemos para poder conocer e informarnos del análisis político, económico, social y cada individuo, desde su perspectiva, simpatía o preparación, lo convierte en realidad o lo deja pasar como una farsa). Por eso digo que ningún canal puede poner en riesgo su prestigio; no puede de la noche a la mañana, manchar todo ese trayecto caminado, donde ha prevalecido el amor y el civismo para con los intereses más nobles y muchos personajes que con su sapiencia y civismo, le han dado brillo y esplendor, porque supieron enfrentar con valentía sus ideas: al bien de la Patria, antes que nada.

El editorial, las noticias, los comentarios, entrevistas, enlaces, tienen un tinte que maneja una orientación, bien definida y se han convertido en el medio, donde convergen todos quienes se sienten no alineados a las políticas del régimen en el Poder.

No puede prevalecer los intereses políticos, a los verdaderos intereses de la Nación por dar el caso actual del organismo Supremo de Justicia en una desacertada resolución, política, la han convertido en un organismo sometido; (conformada en su mayoría de correistas) (opositores del gobierno) dictan sentencia, con bases más políticas antes que constitucionales, aunque se estén basando en ellas. La seguridad requiere actuaciones y una legislación clara y efectiva. Caso contrario se da paso a seguir en el sometimiento de lo mismo.

No tampoco que todo lo que hace el gobierno está bien. Tienen que lavarse la cara recuperando esos cien millones que funcionarios de este gobierno, se los robó, ante vista y paciencia de todas las autoridades. Si eso no se judicializa; de que sirve pregonar honestidad y permitir que el dinero de los ecuatorianos, que era para una situación tan crítica, como la falta de energía, se los hayan robado.

Decir la verdad a medias; eso no es verdad. La verdad se la trasmite contrastando la información. No con la especulación. Esa es mentira que se la quiere hacer pasar por verdad. No puede la tinta manchar a la hoja donde se escribe. El periodismo es la pureza misma del alma. Es la expresión más transparente del sentimiento humano. Es una luz que sale del interior del ser, que debe ser guía y alumbrar el camino por donde transita lo más noble del ser humano: las ideas o el pensamiento, puro, cívico, patriótico, hasta convertirse en el amor verdadero a todo lo que significa Patria, Universo buscando solo su grandeza y el mejoramiento de la calidad de vida de sus ciudadanos,

Lionel Efraín Romero Reyes