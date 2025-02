Auditoría de elecciones

En los inicios del siglo XX, el riesgo en los procesos electorales, era el que los anarquistas destruyan o quemen las urnas, ataquen a bala los recintos electorales, entren a la fuerza y se lleven todo. Entonces, si se justificaba una certificación de veedores internacionales que digan que las elecciones se cumplieron en paz

Estamos en siglo XXI, en la era de la inteligencia artificial, las campañas se hacen ahora en las redes sociales, si queremos elecciones libres y transparentes, necesitamos auditoria informática de empresas internacionales con tecnología especializadas en elecciones. Es urgente, que se impida el uso de teléfonos celulares, este fue lo que materializo el fraude, el teléfono celular debe ser prohibido en el lugar de votación y sancionado como delito electoral.

El CNE y el código de la Democracia han quedado obsoletos, no consideran que en la era digital se ha cambiado todo, la foto del teléfono es el documento que le sirve a un votante como prueba para vender el voto, o cumplir con una exigencia o extorsión de alguien. Todas las actas deben estar firmadas, no hacerlo es un delito electoral que debería ser severamente sancionado. Los veedores internacionales no ayudan mucho, solo ven salir al elefante, pero no saben lo que hizo adentro de la cristalería.

Juan Orus Guerra