Cartas a Quito / 16 de abril del 2023

Y cómo voy?

Según los medios de comunicación en el extranjero dicen que Ecuador está enfermo y tiene los mismos síntomas en todas las estructuras públicas y privadas. Existen sicarios, tráfico de drogas, corrupción, chantajes, desinformación, violencia, y secuestros. Lo cual el futuro es incierto.

Con todo esto vemos los datos de las estadísticas de la policía nacional. Hay 1,151 personas que han sido asesinadas a lo que va el año 2023. El año pasado hubo una violencia criminal de más de 4,500 asesinatos.

Entonces, critican al Presidente Guillermo Lasso por no hacer lo suficiente para manejar el problema Socioeconómico. Pero el Presidente no creó la desigualdad, y si no hay mandatos legislativos no se puede hacer nada para combatir la violencia y el crimen organizado.

Lo que existe son mayores intereses personales que manipulan la información y se olvidan de sus funciones. En vez de buscar una cooperación colectiva para el bien de la Nación se enfocan en destituir al Presidente y desestabilizar al País por completo.

Walter Altamirano

“Hay que saber leer bien, para interpretar correctamente las normas”

Saltan las opiniones a diario respecto al juicio político al Presidente de la República, pero depende de la posición de la persona para que su interpretación sea o no “imparcial”. En mi caso que, sin embargo, de haber trabajado durante toda mi vida, cerca de políticos de todos los partidos, mi opinión nunca ha sido política y nunca lo será, por lo cual discrepo con los pronunciamientos de la Asamblea Nacional y de la Corte Constitucional en el tema señalado, por las siguientes razones:

La Constitución en el artículo 130 se refiere a la “destitución” del Presidente por dos razones: arrogarse funciones; y, por crisis política, en tanto que el artículo 131 señala la facultad de la Asamblea para proceder al “enjuiciamiento político” por “incumplimiento de funciones” y por nada más.

La Asamblea en el pedido de admisibilidad presentado a la Corte Constitucional, señala como razones para ello, supuesta responsabilidad del Primer Mandatario en los delitos penales de “peculado” y “concusión” tipificados, en el mismo orden, en los artículos 278 y 281 del actual Código Penal, aceptando el primero, pero no el segundo.

Del texto comparado de los artículos citados, se desprende para un buen lector que el pedido de juicio político al Presidente, procede solo en caso de “incumplimiento de funciones” y no en el eventual cometimiento de los delitos penales que se indican, por lo cual, inclusive, habría al momento una investigación en la Fiscalía del Estado, en cuyo caso de probarse responsabilidades del Presidente, no solo que tendría que abandonar el cargo, si no inclusive responder ante la justicia.

Iván Escobar Cisneros

La pedofilia

El psicoanalista y psiquiatra Hernán de Arriba enfatizó en que “la pedofilia (abuso sexual a menores de edad, por parte de un adulto), no es una orientación sexual. Se trata de una práctica que configura un delito que se ejerce en una relación desigual de poder. Y que implica un sometimiento”. “La violencia sexual contra las infancias es un crimen contra la integridad, que no está vinculado a la orientación sexual ni a la identidad de género del agresor sexual”, coincidió la psicóloga y activista Sonia Almada. Además, consideró que “se trata de un crimen que se elige llevar adelante o no, a conciencia del daño que provoca”. “El deseo del pedófilo por el cuerpo infantil está vinculado a la utilización como objeto del mismo, al sufrimiento que produce, a la amenaza y a la prohibición”, indicó. El pedófilo se acerca al niño de forma seductora, prodigándole atenciones. Manipulan a su víctima, dándole regalos, prometiéndole cosas. No aceptan su responsabilidad. Ocultan de manera astuta su perversión. Tienen mucha facilidad para entender y manejar a sus víctimas; detectan fácilmente las necesidades de estas. Este tipo de abusador es crónico, y por lo tanto es poco probable que pueda modificar su conducta desviada.

Mario Monteverde Rodríguez