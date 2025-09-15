El valor de las personas

Si, si te ven tener una elegante casa, conduces un carro caro, último modelo, igual, vistes con ropa de marca y haces ostentación de tu capacidad de compra y adquisición de bienes y eres capaz de pagar toda la cuenta de los que te acompañan a beber.- Eso la sociedad en la que te desenvuelves, te toman en cuenta para cualquier evento, a sabiendas de que eres generoso, derrochador.

Entonces, tienes a muchos que te hacen coro a tus bromas, a tus caprichos, a tus actitudes. De una mala broma se sacan sonrisas de aprobación. Y te halagan tu buen gusto por el vino o el whisky más caro. Y se toman toda la reserva y tú, para no quedar mal, enseguida estás atento para que se te provea y que sigan disfrutando, gracias a tu filantropía y capacidad económica, de los mejores manjares y bebidas.

Ahí te mantienen en la cima. Y te abren las puertas de las mejores tiendas y los bancos se empeñan en que seas su cliente y te ofertan créditos a sabiendas de que eres un cliente clase A (se dice de aquel que el movimiento de sus cuentas y bienes demuestran que tiene con qué responder). Y, lo peor, no les importa si son lícito o ilícitos, cubiertos por un sigilo bancario, que se presta para lavar el dinero mal habido. Y no faltará una mujer que te vea hermoso, guapo, distinguido y que te ofrezca su sonrisa y su compañía.

Ese status te permite estar en todo evento y su presencia lo considera un honor o una cosa de prestigio, motivo de elegancia y le halagan, haciéndole honores y las máximas atenciones y hasta le otorgan el título de, Doctor honoris causa. El poder económico es todo para una sociedad que estratifica a las personas por lo que tienen y no por lo que son.

De ahí que la diferencia de clases sociales, se base en la capacidad económica de las personas, antes que su capacidad intelectual, Y sus acciones patrióticas, sus conocimientos científicos, reconocidos, pero no valorados- La supremacía de cuanto tienes, cuanto vales, es una norma que rige, generalmente hace la diferenciación del manejo de la sociedad.- Aunque hay muchas sociedades que se mantienen por sus títulos nobiliarios y manejan un estricto círculo, donde no entra cualquiera que no esté a su altura de nobleza,

Más, en la actualidad gana más dinero, quien juega bien el futbol, el básquet, el tenis y es hábil con los pies, que aquel que te resuelve una ecuación, que permite descubrir una nueva fórmula para contrarrestar la causa de una enfermedad, de crear un bien futuro en salud social.

Muchas veces el objetivo de los padres, especialmente de los que viven en la pobreza, sus hijos, salgan futbolistas y les interesa que sean hábiles con el balón.

Antes que pase su vida tras libros o en un laboratorio, tratando de encontrar la cura para algo. O, tratando de descubrir cómo, le entra agua al coco o que fue primero el huevo o la gallina. La sociedad de cuento tienes, cuanto vales.

Lionel Efraín Romero Reyes

¡El harakiri de Milei en las legislativas de la CABA¡

C. Autónoma de B. Aires y provincia. Primero, a tomar en cuenta que es bastión de los peronistas y kirchneristas, que viven de la Política-Revolucionaria-SSXXI, que produjo más del 50% de pobres e indigentes en el país; mega burocracia, planes para los pobres que no llegan y se hacen millonarios, corrupción y robo a las arcas públicas. Segundo, la rechazada ley de “Ficha Limpia”, para depurar el legislativo y el ejecutivo, ¿Milei con reparos cuidando su gestión y funcionarios, si el que nada debe, nada teme? Ley que vetaba participar en elecciones a las personas condenadas y encausadas por delitos a la administración pública y otros. Tercero, la “Criptomoneda Libra o Criptogate”, ¿los creadores visitaron al gobierno a través de su hermana Karina y S. Caputo, Milei con tuit a favor que lo borró cuando miles de argentinos perdieron la plata, sin que se les haya devuelto? ¿En Ecuador, los enemigos y desestabilizadores del país con plataforma-financiera-falsa, más la bola de nieve del B. Pichincha? Cuarto, ¿señalamiento de coimas a su hermana en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)? Quinto, ¿poca diplomacia con su cercano-ideológico, el expresidente M. Macri? Sexto, su divorcio con la vicepresidente V. Villarruel, ¿por su hermana y pretensiones de Villarruel? ¿Pobre y saqueada América por el SSXXI, desde adentro y afuera es arrasada? ¿Ecuador a nefasto destino con harakiri del No-boa-Correa? ¿Milei, no puso orden en su casa y peligra su gran gestión de seguridad ciudadana, económica…, chao la hiperinflación-zurda? Impuesto brutal para el pueblo con la deuda impagable, el crimen y saqueo del SSXXI.

Juan Carlos Cobo Rueda