Cartas a Quito / 15 de junio del 2023

La puerta de la vida

Es, la voluntad de un hombre para conseguir lo que se propone lo que le hace verdaderamente hombre. Eso es mi hijo y los 391 cadetes que se graduaron en la “Ceremonia de Cambio de Insignias de Mando e Imposición de Condecoraciones de la Primera Promoción de Servidores Policiales Directivos de línea con Perfil Profesional” del 31 de mayo 2023 en la Escuela Superior de Policía “Alberto Enríquez Gallo”. Impresionante ceremonia por su perfección y elegancia de movimientos de los cadetes, cambio de palas por una autoridad y un padre de familia, y por la oración del policía con rodilla en tierra: “Señor yo soy policía, tú me infundiste esta vocación ...” pero con la ayuda de padres, esposas, familia y buenos amigos, con lágrimas en algunos de los presentes. Terminan la oración pidiendo que los proteja a todos ellos cuando estén trabajando en su nuevo estilo de vida, como el ideal 7: “el policía de corazón, posee integridad, porque piensa lo que debe, dice lo que piensa y hace lo que dice”.

Llegar a la ceremonia no fue fácil. Se presentaron 138.793 aspirantes y fueron escogidos solo 8.653 (6%). De éste total, 39.715 profesionales para directivos y reclutados 413 (1%) entre hombres y mujeres. Se sometieron al registro y postulación, acreditación de documentos, análisis y verificación de documentos, evaluación psicológica, a pruebas teórica prácticas, pruebas físicas, evaluaciones médica-odontológicas y la aceptación del cupo. La mayoría se quedó en el camino por infinidad de factores, entre ellos el económico. La selección fue estricta y sin palanqueos.

La formación de policía duró 6 meses. Aprendieron que la práctica lleva a la perfección, por eso la ceremonia fue preciosa y solemne, con la presencia del ministro de Interior Ing. Juan Zapata Silva, del comandante de la Policía Fausto Salinas Samaniego, de la directora de la Escuela Irany Ramírez Ruíz y de los instructores todos exigentes que lograron su propósito: jóvenes profesionales deliberantes aprendieron a cumplir el lema de la policía: “valor, disciplina y lealtad”. La excelencia del grupo está garantizada. La calificación final, del primero al último cadete, hay una diferencia de 1,5 puntos. Resalta la presencia y valía de la mujer (56%), siendo una mujer la directora de la Escuela y la primera antigüedad la Subteniente Luz Adela Iza Iza. La promoción se llama “Tcnel. Germán Sandoval Molina” médico y policía que murió en la lucha contra el Covid-19.

Cuando uno concurre a trabajar con entusiasmo y valentía entramos a la puerta de la vida real: un Ecuador manejado por el crimen organizado, la narcopolítica, el sicariato, la inseguridad, la corrupción de alto nivel, las vacunas secuelas de una “Revolución Malograda” (Almeida-López). La policía está preparada estratégicamente para esta pandemia terrorista.

José Mayorga Barona

Ejerce tu derecho con criterio

La debacle en la que está sumido el Ecuador, no es culpa de los políticos, es culpa de los que eligieron a esos políticos, recordemos que el pueblo es el patrón y el político el empleado. ¿Cómo escoger un buen empleado?, analistas políticos aconsejan no votar por el candidato aupado por una organización política y tampoco confiar en aquella que importa candidatos, desgraciadamente es el común en nuestro medio, no puede ser parámetro de selección. La elección de malos empleados en las dos últimas décadas, debe obligar al patrono a cambiar de criterio de selección, de político a técnico, es básico que en una carpeta de solicitud de empleo se demuestre solvencia para ocupar el cargo, no simpatía. Se avecinan elecciones atípicas (comicios anticipados), donde el ciudadano más tiene que agudizar su criterio de selección, esta transición puede marcar un antes y un después. El pueblo ya sabe que con ideología y discurso bonito no se come, si, con acciones concretas que cubran sus necesidades con calidad y oportunidad, el votante espera del político proyectos realizables que se ajusten al tiempo y recursos disponibles (no demagogia), que, además, puedan identificar las necesidades urgentes entre las importantes: inseguridad ciudadana y fenómeno del Niño, sin descuidar la salud y la educación. Conocidas las aspiraciones del patrono, el proyecto del aspirante a empleado mínimo debe ajustarse a éstas, asegurando cumplimiento mediante una programación sencilla y clara que contenga: rubros, duraciones, recursos necesarios y facilidad de control, cuyo epílogo de: los sistemas, procesos y actividades tengan sus respectivos costos, tiempos y fuentes de financiamiento. Pragmatismo no diatribas señores candidatos. Basta de improvisar el voto señor elector, la factura ha sido alta, ejerce tu derecho con criterio.

Marco A. Zurita Ríos

“Orientaciones básicas para la Corte Constitucional”

Los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo, para ser revisados por la Corte,estimo que se està demorando su aprobación, pese a que tienen el carácter de urgente, por haberse consultado a un número exagerado de personas, naturales y jurídicas, por lo cual sería recomendable recordar las disposiciones de la Constituciòn que podrían orientar la discusión:

El Art. 261, en el numeral 5, señala entre las “competencias exclusivas” del Estado central, la determinación de las políticas económica y fiscal, entre otras; y, el Art. 284, dispone en los numerales 2, 5, 6 y 7: incentivar la producción nacional; lograr un desarrollo equilibrado; impulsar el pleno empleo; y, mantener la estabilidad económica.

Todas las variables señaladas podrían corregirse con los recursos que se crearìan y regularìan con los dos proyectos enviados por el Presidente de la Repùblica, si es que, desde luego, es de interés de la Corte superar los temas mencionados.

En concreto, si los proyectos en referencia, no contradicen ninguna de las normas de la Constituciòn Polìtica el proyecto debería ser aprobado y en caso contrario, negado.

Iván Escobar Cisneros