El odio al prójimo, un mal de la humanidad

No se explica porque puede haber tanto odio hacia el prójimo, si vivimos en un mundo donde esperamos exista siempre solidaridad, amor entre los seres que lo habitamos y el deseo siempre de ayudarnos y darnos una mano, pero no, todos estamos sumidos en el constante trajinar de la competencia, de sentirnos mejores que el resto y no nos importa si en el camino ultrajamos a las personas, las deshonramos, las calumniamos y en definitiva tratamos de destruirlas.

A qué obedece tanto odio en la humanidad, cómo es posible que se produzcan esos ataques inmisericordes de Rusia hacia Ucrania, donde sin prever sus consecuencias, incluso se bombardea un hospital pediátrico, con niños y madres ahí dentro y nadie hace nada, las grandes potencias solo siguen sumidas en observar y advertir, pero no hay esfuerzos concretos para tratar de influir en la terminación de la guerra.

Algo parecido sucede en la guerra entre Israel y Palestina, una matanza a ultranza, sin ninguna piedad y amor al prójimo, solo el afán de lograr sus objetivos y hacer prevalecer su fuerza y su poder, y asimismo qué hacen las grandes potencias para parar este incruento suicidio.

Dónde están esos valores y creencias religiosas de amor a la humanidad, del respeto al prójimo, de la convivencia pacífica; todo queda en el abandono y continuamos sumidos en la violencia y el atropello diario, con una clara demostración de ese odio al prójimo, cómo un mal de la sociedad actual.

Qué debemos hacer entonces cómo personas que verdaderamente nos amamos y queremos lo mejor para la humanidad y que anhelamos, desaparezcan esas rivalidades y enfrentamientos absurdos e intolerantes. Pues, a lo mejor, debemos tratar de influir en las personas para qué cambien sus actitudes de violencia, de pensar solo en su propio bienestar y más bien que todos tratemos de armarnos de un espíritu de verdadero amor y respeto al prójimo.

En un comentario emitido en el Diario el Comercio del 5 de julio de este año extraje lo siguiente que dice así: “El odio obstaculiza el camino hacia una convivencia pacífica, justa y tolerante, donde las opiniones diversas sean respetadas”.

Hernán Patricio Orcés Salvador

El juego sucio de la política

La política es el arte de discutir las ideas en aras de encontrar como resultado el mayor beneficio que esta pueda dar para el bien de las mayorías. Pero las doctrinas actuales, perdón, me equivoqué, los dueños de los partidos y movimientos políticos, lo que buscan es lograr imponer sus ideas para su beneficio personal sin importarle la gran mayoría. Buscan con el más ruin de las acciones lanzando supuestas expresiones y haciendo creer que son verdades, acusaciones que de tanto repetirlas hacen creer que son ciertas y una gran mayoría de la gente se deja engañar. Porque solo escucha lo que dicen, lee lo que los diarios imprime, o la noticia de la televisión, pero que no se preocupan de analizar los pormenores, no les interesa buscar de donde viene, quién es el que lo dicen y presentar a la luz la figura verdadera y el fin que se persigue. Al igual, la prensa no corrige este pequeño detalle para hacer noticia.

Como siempre y como de costumbre, en la Asamblea, hacen el lanzamiento con bombos y platillos toda una bomba detonante que hacen explotar para que los ingenuos y no ingenuos se preocupan de ello para por debajo a obscuras buscando la forma de llegar a sacar provecho de la situación.

Quienes no nos contentamos con escuchar o leer a lo que la prensa de buena o mala fe lo hace saber (porque eso se vende), busca un poco más y es así que al Presidente Daniel Noboa una mayoría parlamentaria a “propósito de expresiones hechas al periodista Joe Lee Anderson sobre su opinión de algunos mandatarios, según este periodista, sacando de contexto hace aparecer que ha expresado barbaridades (todos lo conocemos lo mesura y analista cuando lanza su comentario) y la mayoría correista hace cambiar el orden del día, y mociona se incluya una llamada de atención al presidente (como carnada para declararlo loco y hacer que asuma la cuestionada vicepresidente que está dispuesta a levantar la sanción que pesa contra Rafael Correa), se toma como motivo más que suficiente para unirse las bancadas para irse contra el orden del día para poner a consideración de la Asamblea como tema a discusión tales expresiones. Y el objetivo obscuro, pero tan transparente, el bajarle la simpatía que el pueblo ecuatoriano tiene a su gestión, que ha sido dura, pero que ha estado ahí en la solución y lo ha hecho con tranquilidad, sin mayores poses, de yo lo hice y yo soy el más inteligente y el único que pueda manejar el país.

Como siempre, el tiro se les salió por la culata. Esta jugada sucia embarra aún más sus brillantes ideas.

Lionel Efraín Romero Reyes