¡POR FIN!

¡Parecía que nunca lo lograríamos!, esto es digno de una fiesta nacional. Se aprobó en la Asamblea la reforma parcial en la Constitución de los artículos 110, queda derogado su primer inciso y el 115 en lo que respecta a la asignación del dinero del Estado para gasto electoral, también derogado. ¡Congratulaciones!, este escollo siempre fue una piedra pesada en el bolsillo de los ecuatorianos. Alguien dirá que luego los partidos y movimientos se financiarán de los dineros del narcotráfico, les respondemos, que eso ya viene sucediendo desde hace bastantes años, por ejemplo, a cambio de un asiento en la Asamblea, de otros cargos públicos quizá una asesoría o entrega de obras a dedo, o hacerse de la vista gorda con respecto a las organizaciones criminales, etc.

El dinero que inviertan en futuras campañas electorales deberá salir del bolsillo personal (¡arrarray!), de sus afiliados, simpatizantes, familiares y otros, como ellos dicen que es “inversión”, bien pues. Como ya no es dinero del Estado o sea nuestro, sino del bolsillo de los políticos, sí les dolerá gastar.

Como no recibirán dinero del Estado, el efecto arrojará ventajas, hará que desaparezca la enorme cantidad de movimientos existentes y, en las campañas, el ruido será menor. La generalidad de partidos y movimientos hacían mal uso de esos dineros, se quedaban pegados dentro de los bolsillos de los dirigentes y en el de los propios candidatos. Lamentablemente y de muchas maneras el uso del dinero público siempre ha estado afectado por la corrupción, control en el gasto nunca ha habido, rendición real de cuentas, menos. Pero cuando hay voluntad, los cambios son posibles.

La reforma, lógicamente, deberá estar seguida de su aprobación en las urnas, debido a que esta se realiza en la Ley Suprema, la Constitución.

Mercedes Regalado

Un Gerente, Director, Asesor o Coordinador percibe como 4 mil dólares al mes. El ajuste debe hacerse en esos funcionarios políticos de libre remoción.

El gobierno se ha comprometido a reducir el gasto en sueldos y salarios en $1376 millones de dólares hasta 2028, como parte de un ajuste laboral profundo (Liz Briceño, 2025), pero este debe estar en la eliminación de los funcionarios políticos, a quienes se puede solicitar su renuncia, sin tener que ser liquidados. Son miles quienes en cada gobierno buscan hacerse de uno de los puestos directivos en el Estado: gerentes, directores; coordinadores, asesores; donde su gasto supera con creces la meta propuesta. La Ministra de Relaciones Laborales ya ha señalado la inviabilidad de cumplir con la meta de despedir a miles de técnicos ‘de carrera’, cuyos sueldos mensuales, en promedio, son de $1 178, que representan una tercera parte de lo que gana uno de los funcionarios políticos: $3 200, más viáticos por viajes internos y externos, que aumentan a cosa de $4 000 mensuales. El servidor de carrera, técnico en su inmensa mayoría: choferes, conserjes, auxiliares y secretarias -que se capacitan y muchas veces profesionalizan; ingenieros y técnicos de distintas especialidades, psicólogas, periodistas, economistas, abogadas, administradoras de lo público, expertos en desarrollo organizacional, médicos, enfermeros, auxiliares, docentes, policías, militares, marinos, pilotos, sociólogas, antropólogas, restauradoras, guías de turismo, arquitectas, pueden ser liderados con claros indicadores de gestión, y el presidente y ministros deshacerse de la inmensa mayoría de funcionarios políticos, dejando una mínima plantilla de su confianza. El caso de Rodrigo Paz para el Municipio de Quito (1988-1992) es paradigmático, con una muy eficiente plantilla municipal que trabajaba con mística, sin importar el partido político de la nueva autoridad. El presidente, que puede ahorrar unos $3.000 millones hasta el 2028, aceptando la renuncia a los funcionarios políticos y encargando esas funciones a los técnicos de carrera, podría además aprovechar para proponer una reforma para hacer igual que Brasil, donde las nuevas autoridades se alinean a los planes nacionales desde hace décadas trazados, sin desperdiciar recursos ni arriesgar el desarrollo nacional. Si a esta decisión se suma la de territorializar a los servidores técnicos de carrera, haciéndolos trabajar desde sus propios barrios, entonces la meta se ampliará a reducir ‘gasto corriente’ -incluyendo gastos básicos, de oficina, vehículos, dejando en la planta central solo a quienes administran los procesos pre y contractuales, financieros, de auditoría y tecnologías de la información, cumpliendo el resto con las disposiciones telemáticamente emitidas por la máxima autoridad, para un modelo de gobernabilidad que podría ser replicado a nivel municipal y provincial. Con decisiones como estas se cumpliría con la meta de racionalización de manera integral. Es hora de que los funcionarios políticos den paso a los servidores técnicos de carrera, que conocen la cosa pública, saben la norma y los procesos para ejecutar los presupuestos aprobados por la máxima instancia, y así mejore la eficacia y eficiencia, oportunidad, calidad y cobertura del servicio público, y por supuesto la seguridad, al disminuir la vulnerabilidad de jóvenes reclutados por bandas criminales, y eliminando la corrupción en contratación de obras y servicios, ya que ningún servidor técnico que ha hecho ‘carrera’ toda su vida, quiere arriesgarse a una glosa de la Contraloría General del Estado, menos aún a ser despedido por un mal proceder en procesos que están siendo ‘vistos por todos’ sus compañeros servidores técnicos de carrera. Una decisión así alcanzaría múltiples propósitos, anhelados por décadas por el mejor país del mundo.

Diego Fabián Valdivieso Anda