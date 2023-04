Cartas a Quito / 15 de abril del 2023

Lluvias e inundaciones

Alexander von Humboldt (1979-1859) fue un astrólogo, naturista, humanista y geógrafo nacido en Berlín. Describió la corriente de aguas frías que se dejan sentir en las costas de Chile y Perú, de ahí su nombre, (antes descubierta por el español José de Acosta). Humboldt fue el primer científico en explicar las funciones fundamentales del bosque en el ecosistema y el clima, tanto la capacidad de los árboles de almacenar el agua y enriquecer la atmósfera con su humedad, como la protección que daban al suelo y su efecto de enfriamiento.

Humboldt afirmaba que los viejos árboles, demoraban la evaporación del agua de lluvia, evitaban la erosión del suelo y garantizaban el equilibrio armonioso de los ríos y las lluvias. Su destrucción era la causa de las feroces sequías y las imparables inundaciones. La cordillera ecuatoriana está deforestada: los colonos europeos destruyeron los bosques. Los ríos no se secan durante buena parte del año y cuando en la cordillera llueve se convierten en torrentes que arrasan los campos. Un mensaje para los estudiosos naturistas nacionales y autoridades para que se encuentren las soluciones al dramático fenómeno climático que vivimos durante siglos.

Guiemos W Álvarez

Las utilidades

Entramos a la temporada de las tan anheladas utilidades, pero recordemos que recién salimos de la pandemia financiera donde murieron seres queridos, murieron negocios o quedaron debilitados. Es importante que el trabajador no cuente con un valor imaginario y atractivo de utilidades ni peor anticiparlas con tarjetas de créditos. Luego vienen contratiempos financieros y andamos demacrados pensando como cubrir el bache. El siguiente desafío para este año es el efecto del conflicto entre Rusia y Ucrania que terminan afectando nuestras exportaciones no solo por la compra de nuestros productos sino por el costo de sus fletes marítimos. Esto nos obliga como ecuatoriano y como país a ser más cauto en nuestra economía. Tanto en nuestras finanzas personales y como estado buscar subir las reservas de libre disponibilidad para atender futuros desastres naturales ya que vivimos en medio de 84 volcanes, subducción de placas tectónicas, fenómeno cíclico del niño y por consiguiente inundaciones. A nivel de educación financiera y por naturaleza debemos ahorrar y ser más precavido. Cualquier pequeño excedente a nivel personal o de estado como la subida del precio del crudo deberá ser analizado su uso correcto. A nivel de política externa lo más prudente es mantenernos neutral y buscando siempre que el conflicto se resuelva por la vía de la democracia para el bien de la humanidad, a nivel interno la inseguridad ciudadana y jurídica nos obliga a invertir en temas de seguridad no solo colocando mas cámaras y grabadores en nuestros locales sino en capacitaciones ante los secuestros extorsivos, y tener un bajo perfil en nuestras redes sociales. Aspiro y espero que la situación nacional y global mejore para la salud mental y física del ser humano. Todos queremos paz y prosperidad.

Gunnar Lundh