Irónico!!!!!

El país, Ecuador, en pleno siglo XXI sigue siendo víctima de mandatarios virulentos que sarcásticamente insisten en prácticas populistas, manipulando la opinión pública, utilizando técnicas como la exageración, la simplificación, los ataques a grupos específicos y la explotación de miedos y resentimientos para crear un sentimiento de unidad nacional y odio a los enemigos que con pensamiento crítico y conocimiento rechazan pretensiones y la implementación de un nuevo estado autoritario.

Irónicamente, se repite la historia, utilizando maquiavélicamente los signos y símbolos patrios, alterando irrespetuosamente letra y música. Recordemos, el gobierno de Rafael Correa, que en todas y cada una de sus movilizaciones utilizó la canción “Patria” como fondo para su ingreso; Daniel Noboa, en tanto, ha tomado el “Himno a la Bandera” y el Himno Nacional del Ecuador”, para sus movilizaciones.

Mientras tanto la seguridad, la salud, el empleo, la justicia y el medio ambiente entre otros puntos fundamentales del desarrollo armónico del estado, no se los atiende con la debida diligencia, demostrando que existe un desinterés craso de lo social.

Señor presidente Noboa, usted mantiene una deuda exorbitante con el Fondo Monetario Internacional que agrava aún más la vida de los ecuatorianos y de varias generaciones futuras; deuda que, no le faculta y autoriza a usted a tomar decisiones desafortunadas que pretendan desarticular la seguridad social y los fondos de jubilación de los ecuatorianos.

El deber ser del estadista es actuar con una visión de Estado para la comunidad, priorizando el bien común sobre los intereses particulares, y guiando con sabiduría y conocimiento los asuntos públicos, con una filosofía, una cosmovisión que permitan ejercer una voluntad consciente para dirigir y persuadir a los ciudadanos, adaptándose a las necesidades del momento histórico sin perder el rumbo.

Carlos Eduardo Bustamante Salvador