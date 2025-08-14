La Corte Constitucional y la marcha

Es por demás notorio que la gran mayoría del país, ya no confía en los integrantes de la Corte Constitucional, por obvias razones: 1) siendo el organismo encargado de velar por el cumplimiento de la Constitución, es el primero que la viola, deteriorando su confianza en los ecuatorianos; 2) está manejada por intereses políticos y personales; 3) Si sus integrantes fueron los que violaron la Constitución de la República, Art. 67, segundo inciso, al aprobar el matrimonio gay, y el Código Civil, Art. 81 y siguientes. ¿Entonces quién va a confiar en una Corte así?

Por otra parte, a quien representan, si son nombrados prácticamente a dedo y no por el pueblo ecuatoriano. Sin embargo, se creen sus integrantes que están por sobre el Presidente de la República y la misma Asamblea Nacional. No sería conveniente que no exista esta Corte y sí una Cámara de Senadores. O que sus nueve integrantes también sean elegidos por el pueblo de candidatos debidamente seleccionados y que jamás hayan sido miembros de partidos o movimientos políticos.

Ahora bien, la marcha que promueve y encabeza el Presidente de la República para protestar contra los integrantes de esa Corte, porque está haciendo lo mismo que narcorrea, movilizando gente de las provincias, sin mayor objetividad y que no sabemos con qué objeto y cuál va a ser su resultado. No hubiese sido más apropiado que el Presidente pida una audiencia urgente con los miembros de esa Corte y acuda con su equipo de asesores jurídicos para dilucidar el problema supuestamente creado por ellos con las leyes aprobadas por la Asamblea y el Ejecutivo, y lleguen a un entendimiento que vaya en beneficio del país a fin de eliminar a estas mafias que asolan al país dirigido desde el exterior.

Hace más de un año que en las urnas los ecuatorianos decidimos que haya jueces verdaderamente constitucionales, porque los actuales, mal llamados constitucionalistas, lo único que han hecho es acomodar la Constitución para fallar a favor de quien da más y sentenciar a su favor, llenándose los bolsillos de dinero.

¿No sería conveniente que el Presidente incluya una pregunta en el referéndum para eliminar jueces y asambleístas que con sus sentencias y votos, respectivamente, contribuyan a violar la constitución, que el Congreso vuelva a ser de dos cámaras y se elimine la Corte Constitucional y el Consejo de Participación Ciudadana?

Gustavo Chiriboga Castro

¡La Amazonía exige trabajo digno y justicia laboral! La Amazonía ecuatoriana, pueblos en la ignominia laboral. ¿Qué hacer ante en abandono laboral?

Desde esta tribuna del pensamiento, el arte, la cultura y la justicia, elevo con comedidamente voz firme, respetuosa al Ministerio del Trabajo del Ecuador, con atención especial a su brazo operativo en la región: Red Socio Empleo. La situación laboral en la Amazonía, particularmente en las provincias de Sucumbíos y Orellana, amerita acciones urgentes, concretas y sostenidas. La desconfianza de muchos ciudadanos en esta plataforma no es infundada: se origina en una realidad cotidiana marcada por la exclusión, el desempleo y el subempleo. Paradójicamente, una de las zonas más ricas en recursos naturales del país, donde se asienta la actividad petrolera motor económico nacional, es también una de las más golpeadas por la falta de empleo adecuado. Esta contradicción revela una injusticia histórica que no puede continuar siendo ignorada. La riqueza que empobrece.- En estas provincias, la producción petrolera no se traduce en desarrollo humano, ni empleo digno para la población local. A pesar de la vigencia de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, promulgada en mayo de 2018, el artículo 41, que establece la prioridad de contratación de mano de obra local en actividades extractivas, es sistemáticamente incumplido. Tanto empresas privadas como la estatal Petroecuador vulneran este mandato, perpetuando un modelo extractivo que enriquece a unos pocos y margina a los verdaderos dueños del territorio. Entre la informalidad y la sobrevivencia.- El desempleo y subempleo son el pan de cada día. La mayoría de los habitantes de estas provincias se ven forzados a dedicarse al comercio informal, ventas callejeras o trabajos precarios que no garantizan ni estabilidad, ni seguridad social. El “empleo adecuado”, tal como lo define el INEC, es decir, aquel que cumple con remuneración básica y jornada laboral establecida, es una rareza en la región amazónica.

Y lo más indignante: en las seis provincias amazónicas existen profesionales formados en todas las áreas del conocimiento, ingenieros, médicos, abogados, técnicos, docentes, comunicadores, entre otros que son sistemáticamente rezagados por decisiones que privilegian la contratación de personal foráneo. Esta situación vulnera el derecho al trabajo y desperdicia un valioso capital humano que podría aportar con eficiencia, conocimiento y compromiso al desarrollo de su propia tierra.

Red Socio Empleo: ¿esperanza o espejismo? Aunque la Red Socio Empleo, se presenta como una herramienta para conectar a ciudadanos con oportunidades laborales, muchos amazónicos perciben que esta red no responde a sus necesidades reales. Los procesos de selección no son transparentes, las oportunidades no son equitativas y la representación local en los espacios laborales sigue siendo mínima. La confianza ciudadana se ha erosionado por años de promesas incumplidas. El Estado, ausente en su deber.- La falta de una presencia estatal articuladora y vigilante es otro de los grandes vacíos. No basta con delegar la responsabilidad al sector privado. El Estado ecuatoriano debe garantizar que se cumpla la ley amazónica, fiscalizar los contratos laborales y exigir inversiones en obras de compensación social por el daño ambiental y social causado. Las cicatrices de la actividad petrolera están a la vista: contaminación de ríos, deforestación, afectaciones a la salud, desplazamiento de comunidades y pérdida de culturas ancestrales. A esto se suma la injusticia laboral, que margina a los propios habitantes de su derecho al trabajo en su propia tierra. Exigimos justicia laboral para la Amazonía.- Este editorial no es un grito de protesta vacío. Es una llamada al diálogo, a la acción y a la reparación histórica. Es un clamor por empleo digno, justicia social y respeto a la ley. Es tiempo de que el Ministerio del Trabajo escuche, actúe y transforme. Desde esta región de lucha, dignidad y esperanza, pedimos que el Gobierno Nacional, las empresas petroleras y los organismos de control dejen de mirar a la Amazonía, solo como una fuente de recursos y empiecen a verla como el hogar de miles de ecuatorianos que merecen igualdad de oportunidades.

La Amazonía no mendiga trabajo. Exige respeto. ¡Y el tiempo sigue su marcha..!

Elio Roberto Ortega Icaza