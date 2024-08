Zaruma va perdiendo su encanto

Me duele escribir esta verdad, pero, si no lo hago, vamos a ser cómplices por nuestro silencio, al deterioro total de la ciudad más bonita del Ecuador. Orgullo de El Oro. Tierra de Oro y Sol. En donde poetas y cantores le han rendido sus mejores estrofas y tributos. Ciudad Patrimonio, Ciudad Mágica, Sultana de El Oro.

Emporio de riqueza, ciudad colonial, ciudad de linaje y estirpe, ciudad conquistada y declarada por la Corona Española, como Ciudad del Cerro Rico de San Antonio de Zaruma. Ciudad Fundada por Alonso de Mercadillo, según unos historiadores. Ciudad de peregrinos; unos en busca del preciado oro de su subsuelo y otros lugares de refugio contra la orden de exterminación de una raza y de una etnia como los judíos-sefarditas que la hicieron suya. Ciudad donde la cultura tuvo su cuna y en donde floreció las buenas costumbres y se formaron intelectuales, artistas, literatos, escritores, poetas, músicos y en donde se hablaba el verdadero español y la palabra era la expresión del saber y el buen gusto y la buena comida la demostración de la buena cocina y no se diga de la belleza de sus mujeres que no solo les adornaba su belleza física, sino su porte, la elegancia de su vestir. Gente versada de conocimientos, de conversación refinada y fluida y la versatilidad del quehacer político del país; que se dio el honor de contar en sus visitas con los ilustres candidatos a Presidentes de la República que a pesar de la dificultad de caminos (no puedo decir carreteras porque lo hacían a lomo de mula), llegaban por hacerle honor a la gente de Zaruma. Que a su vez eran los designados para representar a la Provincia en el Parlamento Nacional. Me quedo corto en todo lo que fue y aún sigue siendo Zaruma, a pesar de los pesares

Entonces la ciudad de Zaruma, que desde muchos años ha sufrido del abandono y la decidía, cada vez es más notoria su deterioro, a pesar de que sus habitantes luchan contra toda esa decidía y crean fuentes de trabajo para sobrevivir. No hay organismos que se preocupen de sus casas coloniales, de su cultura, de sus servicios básicos y por último la minería legal e ilegal, incontrolada, ha logrado extraer el oro del subsuelo a extremos de que de haber provocado socavones que ha hecho que casas coloniales se desplomen en el centro histórico de Zaruma y pusieron en peligro a todo un sector de la población en la zozobra de que podría colapsar toda la ciudad.

Gracias a la intervención personal del entonces señor Presidente de la República Sr. Guillermo Lasso, hombre preparado y conocedor de la historia y de lo que significa Zaruma para la Patria, personalmente fue a darse cuenta de la magnitud del daño causado y dispuso la inmediata evacuación de la gente de la zona de peligro y trabajos de remediación que permitan evitar que se haga una tragedia mayor. Gracias a esa intervención que Zaruma tuvo el apoyo para evitar que se vuelva a seguir carcomiendo su rico y codiciado subsuelo.

Aquellos que amamos a este solar nativo deseamos de todo corazón que se unan para aportar y no dejar que su historia y su grandeza se pierda en el decir…. Había una vez. Si no que coterráneos como el Sr., Boanerges Pereira, se sumen para dejar huellas de su amor y de su cariño a esos días donde brillaba el sol al amanecer y la luna nos cubría con su esplendor. Porque Zaruma lo más precioso que tiene, más que el oro de su subsuelo es y seguirá siendo su gente.

Lionel Efraín Romero Reyes