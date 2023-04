Cartas a Quito / 14 de abril del 2023

No dejarse tentar por el “hombre del maletín”

El juicio político al presidente de la Republica ha sido aceptado por la Corte Constitucional, a raíz de esto los distintos sectores se han movilizado para ver si pescan a “rio revuelto” alguna cosita. Por ahí se escucha que el llamado “hombre del maletín” ronda por los pasillos y despachos de la Asamblea Nacional, supongo para comprar votos, no me consta, pero, si esto es verdad, para algunos se justificaría plenamente su permanencia como Asambleístas, es más la Asamblea bajara a cero su credibilidad y tendrán que irse porque nada justificaría su permanencia. Espero que solo sea un mal comentario y los Asambleístas actúen de manera patriótica y den los votos necesarios para que el “peor” gobierno de la historia del Ecuador, abandone Carondelet. Señores Asambleístas, salven a este país, pues el Pueblo ya no soporta ni un minuto más a este gobierno mentiroso, que se ha pasado dos años diciendo que “luchara” en contra de la inseguridad y de la corrupción y no ha sucedido nada, al contrario, han llegado a niveles que se han vuelto difíciles de controlar. Lamentablemente el presidente no ha sabido demostrar el liderazgo que un funcionario de esa importancia debe tener. Ojalá los Asambleístas no se dejen tentar, hoy que estamos pasando el tiempo de meditación profunda por la semana mayor, desde el punto de vista del catolicismo.

Romel Merchán Herrera

La Pascua

No sienta tristeza. O si la siente, que no se apodere de usted. La Pascua, precisamente nos trae un antídoto contra la tristeza. Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, resucitó, luego de una profunda agonía. Tuvo tanto terror al sufrimiento que le esperaba, que sudó sangre. Incluso le dijo a su Padre que, si era posible, apartara de Él la Pasión que tendría que vivir. En los momentos de incertidumbre, o cuando los acontecimientos no salgan como los habíamos previsto, la alegría debe constituirse en nuestra fortaleza. Si las personas que están a nuestro alrededor pasan por momentos difíciles, busquemos la forma de ayudarlos para que retorne el optimismo, y a pesar de los malos momentos, logremos devolverles las sonrisas a sus rostros. La palabra de aliento; el buen humor en nuestra conversación; el apretón de manos y un abrazo sincero; tratando de remediar esa urgencia material por la que están atravesando, aportando con lo que esté a nuestro alcance. Quizá en este mismo instante, alguien que está junto a nosotros, necesita de nuestra compañía. Ayudemos a que recupere su alegría, extendiendo nuestra mano…, para estrechar la suya.

Mario Monteverde Rodríguez

El día del maestro ecuatoriano

El 13 de abril se celebra el DÍA DEL MAESTRO ECUATORIANO, un gran acontecimiento nacional, porque se resalta la figura altruista, sacrificada y perdurable de quienes se dedican a esa noble labor de servir a ese conglomerado tan valioso de niños en el pre-jardín, jardín, escuela y jóvenes y adultos en los colegios y universidades.

Labor encomiable de todo este grupo multidisciplinario que día a día con mucha mística se dedica a impartir sus clases, sean presenciales o virtuales, con el gran propósito de transmitir sus conocimientos y lograr que sus receptores se nutran de esas sabias enseñanzas que perduran para toda la vida y que completan muy eficientemente la educación impartida por sus padres, especialmente en lo que tiene que ver con los valores y los sanos principios de honradez, disciplina y honorabilidad, tan carentes en nuestra sociedad actual.

Cómo no recordar a esos sabios maestros que nos impartieron sus conocimientos a través de la cátedra en sus distintas especialidades, como aquellas eminencias en el glorioso Colegio Mejía, trátese de Miguel Ángel Cevallos en Literatura, Fidel Jaramillo en Historia, Arturo Zambrano en Biología, Germán Barragán en Física, Germán Cifuentes en Anatomía, Rafael Almeida en Historia, por citar unos pocos maestros que me vienen a la memoria.

Este día fue instituido en nuestro país el año 1920 por el Presidente Alfredo Baquerizo Moreno, en honor al natalicio del escritor Juan Montalvo, nombre insigne de la cultura ecuatoriana, que nació el 13 de abril de 1832. Posteriormente se incluyó a otros dos excelsos representantes de nuestra cultura, Monseñor Federico González Suárez, eminente historiador y educador y Luis Felipe Borja, destacadísimo abogado y educador.

Se dice que: ‘El trabajo dignifica a los pueblos, la educación libera a los hombres, el trabajo y la educación hacen la grandeza de los pueblos libres”.

Felicitaciones inmensas a todos nuestros nobles y esforzados educadores ecuatorianos, quienes con su perseverancia y dedicación permiten que nuestra sociedad siga nutriéndose de valores morales y conocimientos valederos para seguir construyendo lo que todos anhelamos, una sociedad libre, democrática y con muchos deseos de salir adelante, a pesar de las dificultades y tropiezos que se presentan en el día a día.

Hernán Patricio Orcés Salvador