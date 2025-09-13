El insulto y el ataque: Respuestas del culpable

Cuando en un país, cualquiera que este sea, se enfrentan entre sí personajes públicos, o ex personajes públicos, la esperanza de quienes escuchan es que sea un debate gratificante, lleno de enseñanzas, muestra del alto nivel intelectual que deben tener quienes se enfrentan entre sí, por tratarse personajes públicos, precisamente.

Todos los pobladores del mundo aspiramos a que los personajes que ejercen funciones públicas, desde el funcionario más básico en el engranaje de este servicio, hasta los que ostentan el sitial más alto como mandatarios o gobernantes, en un debate demuestren la razón por la cual se encuentran en tal o cual posición. Lo mismo aplica para aquellos que ejercieron antes las funciones antes mencionadas, y, luego de sus períodos, participan en debates o enfrentamientos, desde sus posiciones ya alejadas de las funciones.

Es gratificante cuando presenciamos expresiones que muestran preparación, altura intelectual, conocimiento, cuando al oponerse a cualquier acción plantean soluciones, contribuyen al bienestar de la Patria.

El patriotismo no es solamente un eslogan (pasión por la Patria, por ejemplo), sino el actuar en coherencia con el sentimiento patriótico: contribuir con soluciones gracias a experiencias que sí han dado resultados palpables.

Los resultados de una acción deben sentar las bases que sostengan lo actuado, que los resultados no puedan ser desbaratados fácilmente, que la misma idoneidad de lo actuado los transforme en inamovibles, permanentes: esto es, el actuar de estadistas y profesionales bien intencionados.

Pero, cuando vemos que en los debates, de un lado se escucha, de manera exclusiva, ataques, insultos, descalificaciones, y, ninguna propuesta de solución, entonces es preocupante, y nos obliga a preguntarnos: ¿cuáles son las credenciales de estos actores públicos que creen que insultar y atacar es la norma de conducta de servidores o ex servidores? ¿Con qué narrativas consiguieron el favor del voto popular?

¿Acaso estamos frente a una degradación de los valores que deben tener los funcionarios públicos?

En los últimos tiempos estamos presenciando una participación sumamente agresiva del partido político que perdió las elecciones a la presidencia de la República en nuestro País, y vemos, con mucho pesar que tantos exmandatarios, ex candidatos presidenciales, exhiben solamente insultos, descalificaciones y ataques, pero hasta ahora no hemos visto propuestas que beneficien al País.

Considero que esto no es más que la demostración de que quienes así atacan, descalifican e insultan, están mostrando una deficiente educación académica, una pobre formación familiar, y, una falta absoluta de patriotismo.

Ponen en clara evidencia que se sienten culpables de los que se les endosa, pues no encuentran argumentos de altura para rebatir lo que se les dice.

José M. Jalil Haas