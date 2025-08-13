Insurrección política

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el día de ayer 6 de agosto, una vez más perdió el control emocional y en su cuenta trust escribió, mediante un senador, “traidores” a los senadores republicanos. El senador de Luisiana John Kennedy reaccionó: “basta, suficiente, momento histórico, hay que alzar la voz, es tiempo de construir algo mejor, nos debemos a nuestros ciudadanos, el senado debe actuar con equilibrio, la nación es más importante” por lo que el Senado ardió en rebeldía y, lo que colmó el vaso fue que quisieron imponer a dicha Cámara nombres de jueces y fiscales sin que haya habido un debido proceso, por lo que los senadores decidieron bloquear los nombramientos de los más radicales, Trump sabedor de esto se enfureció.

Consecuentemente, acaba de producirse un colapso institucional en el Congreso de Estados Unidos, los mismos senadores del Partido Republicano aliados del presidente provocaron una insurrección política, Trump perdió el respaldo de la Cámara del Senado, fue humillado públicamente, perdió la legitimidad por crisis de liderazgo y otros senadores empezaron a quitarle el respaldo. Los senadores habían venido aguantando gritos, amenazas, órdenes, malos tratos, intimidación, miedo, al fin se hartaron.

Ya no basta con firmar una orden ejecutiva porque el Senado lo frenará. Trump ha atacado a la tradición, no permitirán que rompa con décadas de tradición, dijeron los senadores. Hasta ayer gobernó con un poder casi absoluto, pero el poderoso Comité Judicial y los senadores republicanos ya le dieron la espalda. Es un punto de quiebre institucional.

Mercedes Regalado

Empleados públicos y despidos

Estamos conscientes que, desde algunos años atrás, se han incrementado en un gran porcentaje y en forma desproporcionada: los ministerios, elefantes blancos, secretarías, subsecretarías, asesorías, etc. Y, en consecuencia, los empleados públicos; muchos de ellos por cuotas de poder, muestras de agradecimiento, parentescos, compromisos políticos, y muchas otras razones que son difíciles de enunciar; lo que constituye una tremenda carga económica para el Estado y sus contribuyentes; siendo relativamente pocos los que ocupan estos puestos de trabajo por capacidad, honestidad y merecimientos. Por desgracia, es esta la amarga realidad en que se desenvuelve nuestro pequeño e indefenso país.

Sin duda alguna, este excesivo número de burócratas son los que vienen a entorpecer e incluso obstaculizar los trámites que los ciudadanos requieren con cierta urgencia, pues en algunos casos los documentos pasan de oficina en oficina, de escritorio en escritorio y de mano en mano, hasta que, en determinadas ocasiones, se pierden y el pobre usuario tiene que empezar su “Vía Crusis” desde cero.

Con excepción de algunos buenos y responsables empleados que, por suerte, si los hay, muchos otros se encuentran en sus oficinas chateando, haciéndose el manicure, parloteando con sus compañeros, hablando por teléfono, visitando el bar con frecuencia, etc. etc. y pensar que somos los maltratados contribuyentes quienes pagamos sus injustos y abultados salarios.

Con los antecedentes enunciados, resulta justo que se haga una exhaustiva evaluación y análisis, tanto de las necesidades como del trabajo y comportamiento de ciertas personas, oxigenando estas áreas y reduciendo, sin duda, el presupuesto del Estado; ahorro efectivo con el cual se podrían priorizar otros requerimientos que la Patria necesita con suma urgencia.

Fabiola Carrera Alemán