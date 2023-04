Cartas a Quito / 13 de abril del 2023

Iniciativa feliz para Guayaquil

La movilidad urbana es el servicio público más conflictivo en el País, especialmente en las ciudades Metropolitanas de Quito y Guayaquil, donde gran parte de la población vive en la periferia, muchos producto de asentamientos ilegales, haciendo que las ciudades crezcan desordenadas y con falta de servicios básicos, más la inseguridad de hoy hacen difícil el suministro de transporte público, el vehículo particular es la alternativa, su exagerada presencia ha causado el insoportable tráfico actual. En Guayaquil, la distancia, la falta de facilidades viales, la poca demanda y la inseguridad en los suburbios, hace que las operadoras del bus urbano se resistan a dar servicio. Además, el negocio de la transportación urbana está en quiebra dice la Fetug y, exige un aumento del pasaje de 30 a 40 centavos, los usuarios no están de acuerdo y no van a pagar, se reactiva el ancestral conflicto. En la actual coyuntura económica el nuevo del pasaje no será bienvenido, por otro lado, el tráfico puede ser el argumento del transportista. Para salvaguardar los intereses de los dos actores, es necesario profundizar el estudio en dos factores básicos: la tarifa y la calidad del servicio. El primero mediante un análisis técnico y el segundo en la formación de emprendedores transportistas. La tarifa es directamente proporcional al costo de operar y mantener el bus e inversamente proporcional a la demanda de pasajeros, el numerador es constante y el denominador muy variable, depende de cada unidad, ruta, hora y día de la semana; variables que dependen a su vez de la velocidad de traslado de la unidad, parámetro clave que resolverá el valor del pasaje urbano. “tendré en cuenta lo que exigen el gremio y los usuarios” dice el alcalde electo en EL EXPRESO del 7 de abril 2023. Si las mesas técnicas del alcalde consideran la velocidad de traslado, será la iniciativa feliz para Guayaquil.

Marco A. Zurita Ríos

La relatividad de la felicidad

Ciertos eventos que se realizan tienen una relatividad, porque no todo es absolutamente completo y eso podría suceder en cuanto se refiere a la felicidad en el ser humano, pues podríamos decir que vivimos para disfrutar de la felicidad, pero su relativismo hace que no todo el tiempo seamos felices, ya que aunque la mayoría de las cosas que nos suceden podríamos decir que nos hacen felices, hay momentos que también podría pasar lo contrario, es decir sentirnos infelices, por cualquier circunstancia consciente o inconsciente que se presente, así sea de carácter momentáneo y luchamos por quitarnos esos raros momentos de infelicidad.

Esto ocurre generalmente porque no logramos apreciar lo que tenemos, no valoramos lo que está a nuestro alcance más inmediato, no disfrutamos de esos momentos placenteros, porque estamos a lo mejor imbuidos de negativismo y no vemos, ni apreciamos la importancia de aprovechar y disfrutar esos momentos de felicidad. Tanto es así el relativismo de la vida, que incluso hasta ciertos pronunciamientos físicos se encuentran en esa situación, cómo por ejemplo si nos referimos a la Teoría de la Relatividad concebida y publicada por Albert Einstein, la especial en 1905 y la general en 1915, sobre que la distancia y el tiempo no son absolutos, sino que dependen del observador, por eso su razón de la relatividad.

Incluso, se cita una anécdota de un pasaje en la vida de Einstein, cuando en una reunión con una señora y su hija, ésta le pidió al científico que le explicara sobre su teoría de la relatividad y él le dijo más o menos en estos términos: “si yo le pusiera a usted unos cinco minutos en mis piernas, se me haría un período muy largo, en cambio si eso lo haría con su hija, se me haría un tiempo que no lo sentiría”. Eso hace también que pensemos que la felicidad es relativa, aunque procuremos o tratemos de estar siempre felices la mayor parte de nuestro tiempo y estemos viviendo la realidad de ese momento y aun así no siempre logramos evitar que ciertas sensaciones negativas se presenten y ensombrezcan nuestra felicidad.

Tratemos por lo tanto de estar felices todo el tiempo que nos sea posible y disfrutar plenamente la gracia divina de poder contar con nuestros seres queridos más cercanos esposa, hijos, nietos, hermanos, primos y otros familiares y todos quienes permanecen cerca de nuestro entorno como los buenos amigos. La felicidad debe resplandecer en nuestros rostros y expandirse como algo natural y espontáneo, para transmitir energía, buenas vibraciones y reconfortarnos mutuamente de un sentimiento de unión, paz y solidaridad. George Washington, el Primer Presidente de los Estados Unidos de América (1789 – 1797) y considerado padre de la patria dijo: “Los grandes elementos esenciales para la felicidad en esta vida son algo que hacer, algo que amar y algo que esperar”.

Hernán Patricio Orcés Salvador;