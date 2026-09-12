Cartas a Quito / 12 de septiembre de 2026

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

La gran emboscada: El CNE enetrega a Quito y Pichincha en bandeja de plata al oficialismo

La democracia ecuatoriana ya no solo padece de fragilidad institucional; ahora es víctima de un atraco a plena luz del día. La aberrante decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de adelantar las elecciones seccionales al 29 de noviembre de 2026 no es una “actualización técnica” ni una piadosa medida de prevención climática ante un invierno imaginario. Es, con todas las letras, una emboscada jurídica diseñada desde Carondelet y ejecutada por un arbitro electoral sumiso, cuyo único propósito es pavimentar el camino para que el Gobierno de Daniel Noboa y su movimiento, Acción Democrática Nacional (ADN), ejecuten la toma hostil del Distrito Metropolitano de Quito y de la provincia de Pichincha.

Desde la perspectiva del Derecho Constitucional, este adelanto atropella con saña el Principio de Seguridad Jurídica consagrado en el artículo 82 de la Constitución. Al triturar el calendario electoral a mitad de la partida, el CNE violenta la predictibilidad que sostiene a toda República democrática. Pero el verdadero escándalo jurídico y político radica en la absoluta falta de proporcionalidad e igualdad en la participación política (artículo 61 de la Carta Magna). Al reducir la campaña electoral a un suspiro de apenas 15 días, el CNE ha asfixiado deliberadamente el debate democrático. ¿El resultado? Un escenario diseñado a la medida de la billetera y el aparato estatal del oficialismo.

El tablero en Pichincha y Quito delata la trampa. La ciudadanía asiste atónita a un “bodrio” electoral con al menos 10 candidatos por dignidad, pero una mirada analítica desentraña la farsa: la gran mayoría de estas candidaturas no son alternativas reales; son piezas satélites, camufladas o alineadas bajo la sombra de ADN. El Gobierno de Noboa sabe perfectamente que el control del Ejecutivo nacional queda cojo sin el control del eje territorial más importante de la Sierra. Por ello, la estrategia ha sido inundar las papeletas de candidatos funcionales que operen como caballos de Troya para canibalizar y dispersar el voto de la oposición legítima, mientras figuras oficialistas directas —como Harold Burbano para la Alcaldía o el polémico exministro Juan Zapata para la Prefectura, auspiciado por el movimiento “Imparables” de Wilson Merino— intentan capitalizar la confusión generalizada.

Con una campaña exprés de dos semanas, el artículo 343 del Código de la Democracia, que obliga al Estado a garantizar la equidad y el voto informado, se convierte en letra muerta.

Es materialmente imposible que el electorado logre contrastar y desenmascarar las verdaderas lealtades de 20 candidatos distintos en 15 días de bombardeo mediático. Este apagón deliberado de la discusión pública anula la fiscalización y empuja a los quiteños y pichinchanos a votar a ciegas, beneficiando directamente a la pauta millonaria del Gobierno central y a sus aliados solapados.

El argumento de que las inundaciones invernales de 2027 justifican este caos es una burla al sentido común y un insulto a la inteligencia del país. El Estado ecuatoriano posee las herramientas logísticas para reubicar recintos sin necesidad de alterar los plazos de la nación. Lo que realmente se inunda aquí no son las urnas por la lluvia, sino el proceso electoral por el fango de la manipulación política. Dejar al país con autoridades electas en un limbo institucional de casi seis meses antes de su posesión formal el 14 de mayo de 2027 es una irresponsabilidad que paralizará la gestión local.

La Corte Constitucional está obligada a intervenir de inmediato ante este precedente nefasto. Si se permite que un informe climático de una secretaría dependiente del presidente de la República baste para mover las elecciones a conveniencia del gobernante de turno, habremos firmado el acta de defunción de la autonomía electoral. Quito y Pichincha no pueden ser entregadas como botín de guerra mediante un trámite despachado a la carrera. La dignidad de la capital y de la provincia se defiende con debate, con tiempo y con verdad, no bajo las reglas tramposas de una urna exprés confeccionada en los pasillos del poder.

Carlos Eduardo Bustamante Salvador