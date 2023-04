Cartas a Quito / 12 de abril del 2023

¿Portar armas?

El permiso para portar armas es un tema sumamente polémico, controversial y, hasta cierto punto, peligroso. Las opiniones están completamente divididas, los análisis pormenorizados que hacen cada una de las partes están plenamente justificados. Por ende, los ecuatorianos no debemos permitir, de ninguna manera, que estas importantísimas decisiones se tomen a la ligera, con la cabeza caliente, sin una consulta previa y un análisis exhaustivo de la situación en la que nos encontramos.

Si bien es cierto el país está atravesando una de las más severas crisis de la historia, lidiando a diario con la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado, no pretendamos de ninguna manera poner un “parche” momentáneo de impredecibles consecuencias, con el que resultaría más caro el remedio que la enfermedad. No cabe duda, compatriotas, que para ello se requiere una vasta preparación emocional, síquica , física, etc. en todos los niveles y, sobretodo, urge realizar una consulta seria al pueblo mandante que, como sabemos “Es la voz de Dios”, para determinar si está de acuerdo con estas antojadizas y repentinas decisiones, recordándole, además a nuestro mandatario y a sus diligentes asesores que no estamos en una dictadura y que, por suerte, aún estamos viviendo en democracia.

Fabiola Carrera Alemán

Post pandemia

El COVID se llevó trabajo y cordura luego del encierro, ocasionó separaciones y migración. Extranjeros estaban bien con el delivery, ahora les vemos en grupos sin placas reunidos planeando fechorías. La clase media emigró a lavar platos acabando con el stock de pasaportes. Los que se quedaron ya pasaron los 50 y sin título van a vivir de los mayores jubilados. Las empresas prefieren jóvenes extranjeros con titulo para pagarles la mitad y no afiliarles. A los graduados en el sector público les dan trabajo solo por meses. Ya están asaltando en los buses urbanos y con los aguaceros toca fijarse bien en no caer en una alcantarilla sin tapa que se llevaron los foráneos con el pretexto del reciclaje. Recemos para que la pavimentación acabe antes del invierno. Tocará al mal tiempo ponerle buena cara.

Vicente Cabezas