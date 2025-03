Voto nuelo

El voto nulo es una decisión mediocre, es la forma más tonta de lavarse las manos, frente a los problemas que de una otra forma, todos somos responsables; más aun los que están involucrados en la política directamente. Vergüenza debería darle, fomentar este tipo de voto, o estás con la Patria o estás con la mafia.

Estás últimas elecciones, nos hizo ver más claro lo asquerosa que es la política. Hay que reformar esa ley de partidos, código de la democracia o lo que se tenga que reformarse. La Patria necesita políticos honestos, no vividores que desde siempre han estado ahí, queriendo llegar al poder, sin poder.

Será que quieren decir que ellos triunfaron en la segunda vuelta…si que dan risa. Ya perdieron, ya están fuera. El cambiarse de membrete, no cambia su realidad; la gente ya entendió que no es cuestión de frases bonitas; el hambre del pueblo se soluciona con acciones limpias y transparentes. Durante muchos años nos han dividido, ya basta, los ecuatorianos queremos una nueva PATRIA, de la que nos sintamos orgullosos de nuestra gente y nuestra raza.

La libertad tiene un precio, usa tu imaginación y toma tú mejor decisión. No permitas que un grupo de resentidos sociales y frustrados, te confundan. ECUADOR LIBRE Y SOBERANO

Luis Gonzalo Padilla Argüello

Tomar precauciones

Nuestro país, en la actualidad, se encuentra soportando una de las peores crisis invernales de todos los tiempos; con fríos intensos, persistentes y abundantes lluvias, crecida exagerada de los ríos con los consabidos deslaves, deslizamiento de tierras y más consecuencias graves, por lo que los gobernantes y más personas involucradas deberían poner mucho más énfasis y tomar a tiempo las debidas precauciones para evitar, de este modo, consecuencias mayores como las que estamos viviendo en estos momentos, tales como: la pérdida de seres humanos y animalitos, las viviendas inundadas, los sembríos destrozados, muchas vías interrumpidas e intransitables, etc. etc. Experiencias vividas que deberían hacernos recapacitar sobre las medidas y precauciones que se deben optar y llevarlas a efecto, en forma oportuna y prioritaria en la época de verano y no esperar que, con la fuerza de la naturaleza, el crudo invierno nos azote sin piedad y arrecie con todo aquello que encuentre a su paso.

Fabiola Carrera Alemán

Sobre el “Día Mundial de la Mujer”

No con “I” de Internacional sino con “M” de Mujer. La izquierda y Soros con millones de la USAID (hoy, pide plata a Bruselas) riega lo Woke, Trans, LGBTI, Queer, Feminismo, etc. Con ONGs, políticos, medios, docentes, jueces, religiosos…, “afortunadamente no son todos y hay esperanza para salvar al planeta libre y democrático”. De ser un día de júbilo del principal miembro de la familia como mujer, madre, amiga y esposa. Lo es para la exclusión, la polarización, el enfrentamiento ideológico y político o la “Guerra Cultural” que la vamos perdiendo de largo en el hogar, el aula, la web, los medios y la calle con su violencia. Contrario a su delicadeza, amor y valentía en defensa de las buenas causas como la vida, la educación, el país, etc. No venero a su “día” sino a la “Mujer Creada por Dios” y a la “Familia Concebida por Dios”. No al feminismo-ideologizado-fanatizado que “deforma a la mujer contra su compañero el hombre”, promociona el yo hago lo que me dé la gana, lo Trans, Woke…, derechos y oportunidades cuando son más hábiles y eficientes según su trabajo, esfuerzo e inteligencia; “únicas en el Universo con la bendición y virtud de ser Madres”. Feminismo que dice no a la violencia y tapan a golpeadores y violadores de su séquito, “invisibilizándolas no solo de la brutal agresión sino por su condición de mujeres”, callan los indultos zurdos a ultrajadores y criminales, etc. Y la mujer es solo un vil pretexto de sus obscuros y malignos intereses. “No al feminismo y no al machismo de izquierda o derecha”.

Juan Carlos Cobo Rueda