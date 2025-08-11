Voluntariado: actividad altruista

Para el amigo que denigro la labor de un grupo de damas voluntarias. La ignorancia no le salva, de ser un patán. En el diccionario ….”una persona voluntaria es aquella que, de forma libre y desinteresada, dedica su tiempo y esfuerzo a una causa o actividad en beneficio de otros, sin recibir remuneración a cambio. El voluntariado se basa en la iniciativa propia y la motivación personal para contribuir al bien común”.

En el ámbito religioso establece como el servicio a los demás para acrecentar la fe en Dios, en misiones y ayuda humanitaria, inclusive desplazándose a otras latitudes, donde requieren el aporte de sus conocimientos y de asistencia. Pero, bajo una norma o una regla previamente establecida.

En las sociedades primitivas, la ayuda era mutua, fundamental para su supervivencia.- En la antigua Roma y Grecia se consideran o figuran las personas ricas que realizaban acciones altruistas de forma individual, como ayudar a los más pobres y enfermos. A tal punto que en Roma se implementó el Sistema Alimenticio de Nerva, que buscaba asegurar la nutrición de los niños más pobres.

Voluntarias son las manos que tocan el corazón de un ser necesitado. Seres humanos que tiene un corazón y un espíritu que vale oro. Persona que se entrega sin esperar reconocimiento alguno

Seres espirituales impregnados de luz, de entrega, de sacrificio, de amor. Dedicadas a consolar, ayudar; a poner sonrisas en esas caras tristes; a servir a todas aquellas personas que, por una u otra causa, sufren y tienen dificultades, necesidades no satisfechas. Seres que comparten una parte de lo que tienen para los que no tienen nada. Personas que sacrifican el tiempo del hogar para aportar en la preparación, asistir a niños de la calle, con hambre, faltos de afecto, enfermos, personas de la tercera edad abandonados, minusválidos, gente que está metida en las drogas, personas que viven en extrema pobreza. Niñas violadas, madres solteras, maltratadas. Y lo hacen sin cansarse, sacándole tiempo, que se lo quita a su familia y hasta logra que su familia se involucre en la acción que realiza.

Me saco el sombrero a su labor. Y mi admiración y respeto. La ofensa no es contra ustedes. Es contra la sociedad que este joven también pertenece.

Lionel Efraín Romero Reyes

Educación mediante deportes electrónicos innovadores

Los deportes electrónicos, conocidos como eSports, están ganando terreno no solo como entretenimiento, sino también como una valiosa herramienta educativa. Incorporar los eSports en el entorno escolar puede fomentar diversas habilidades esenciales para el desarrollo integral de los estudiantes, alineándose perfectamente con los retos del siglo XXI.

En primer lugar, los deportes electrónicos promueven el trabajo en equipo y la comunicación efectiva. Participar en competencias digitales implica colaboración, estrategia y liderazgo, competencias que son transferibles a contextos académicos y profesionales. Además, al jugar en equipo, los estudiantes aprenden a respetar a sus compañeros y adversarios, gestionando tanto la victoria como la derrota con madurez.

Otro aspecto importante es el desarrollo de habilidades cognitivas, como la concentración, la toma rápida de decisiones y la resolución creativa de problemas. Los juegos de competencia exigen pensar de manera estratégica y adaptarse a cambios constantes, habilidades que favorecen el aprendizaje en áreas como matemáticas, ciencias y tecnología.

Los eSports también fomentan la motivación y la confianza. Al superar desafíos y avanzar en niveles dentro de un entorno de juego, los estudiantes refuerzan su autoestima y su perseverancia, aprendiendo que los obstáculos pueden ser superados con esfuerzo y pensamiento crítico.

Además, la inclusión de clubes o equipos de eSports en escuelas puede impactar positivamente en la asistencia y el compromiso académico, ya que los estudiantes se sienten más involucrados y responsables en su aprendizaje. Esta motivación adicional puede ayudar a alcanzar mejores resultados académicos.

Por último, los eSports son una puerta hacia la equidad y la inclusión, al ofrecer oportunidades para que estudiantes con diversas capacidades y orígenes participen en igualdad de condiciones, promoviendo la socialización y la integración.

En definitiva, los deportes electrónicos con enfoque educativo representan una innovadora forma de aprendizaje que une diversión y desarrollo de competencias, preparando a los estudiantes para los desafíos futuros de manera dinámica y atractiva.

Roberto Camana-Fiallos