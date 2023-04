Cartas a Quito / 11 de abril del 2023

La real urgencia del juicio político

El hoy prófugo de nuestra justicia, Carlos Pólit Faggioni, excontralor de Rafael Correa, en 2018 fue sentenciado a 6 años de prisión por corrupción dentro del caso Odebrecht. PÓLIT –detenido en Estados Unidos– ha pedido a su justicia un “juicio abreviado”, mismo que se dará el 22 de mayo de este año (tener muy presente esta fecha), en el cual solicitará la rebaja substancial de su pena a cambio de aportar muchas PRUEBAS contra el hoy también prófugo Correa Delgado, y sus secuaces robolucionarios.

Su expediente procesal tiene nada menos que 2 terabytes de información, la cual embarra hasta la coronilla a sus antiguos amigos y socios correístas. Como dicha fecha se avecina pronto, la bancada de UNE$ y sus aliados Social–Cristianos (v.g. que de Cristianos no tienen nada) están “desesperados” porque se dé lo antes posible el Juicio Político contra el Presidente de la República –a quien sin prueba alguna y sin importarles un ápice lo que él diga– lo más probable es que será destituido de su altísima magistratura otorgada democráticamente en las urnas por el Pueblo.

Esta es la verdadera razón de su angustia y desespero, aunque dicho Juicio carezca totalmente de “evidencias probatorias” del hipotético PECULADO por OMISIÓN, a lo cual la Corte Constitucional recién redujo en su dictamen expresamente su acción. Ahora vemos como cada día se les está cayendo el Juicio a los compadres sediciosos de la Asamblea y por eso ya comienzan ellos mismos a anunciar la supuesta ‘Compra de Votos’ de sus inicuos homólogos, cosa que realmente no resulta nada novedosa entre nuestros “honorables” legisladores, que a duras penas llegaron en bus público a la Asamblea y ahora regresan a sus nuevas mansiones en lujosos autos de alta gama.

Conociendo bien la ‘calidad’ de nuestros Padres de la Patria, el tema finalmente se reducirá a cuál chequera es más poderosa: La de Bélgica y Mocolí… o la de Carondelet.

César Eduardo Benítez Jiménez

El país en vilo y chasquido porte y tenencia de armas

¿Flopec, entramado de Holdings y 3 gobiernos: Correa/Moreno/Lasso? ¿Y Contraloría “no dice lo que dice la CC”? ¿Y Lasso con su “inoperancia-cómplice” entrega el país a Correa? ¿La CC cede a presiones e “izas” que ni la F. Pública ni la Justicia pueden detener? Su presidente, ¿afecto a la CONAIE? Y Judas, pilatos, fariseos, terroristas y 18M de aterrados espectadores, crucificarán al país que jamás resucitará. ¿Porte y tenencia que sería revocado por otro? ¿Y cómo sin importación y Correa a los armeros los persiguió y cerró? ¿Si F. Pública no puede usarlas para la delincuencia y el terrorismo callejero y, “van presos”? ¿Igual que, 18M que defienden sus vidas y bienes? No se acuerdan que hasta el 2006 con la C-98, Cod. Penal, porte y, tenencia libre en casas, fincas y negocios…, éramos una Isla de Paz. ¿Hoy, el país más violento de América? ¿Y leyes que dan impunidad a extranjeros y nacionales con fusiles, bombas y autoridades corruptas? Y los responsables son: Asamblea, Justicia raptada y jueces amenazados de muerte, Ejecutivo, CC, CNE con elecciones a dedo, fallidos Cpccs y Defensoría del Pueblo protectores del poder y no de 18Men total indefensión que lo han permitido. Y negocios, turismo, transporte y cientos de miles de familias mueren con los robos, vacunas, secuestros, sicariatos y bombas. Correa desarmó al país como los nazis-marxistas-maoístas para que no se rebele, tenerlo aterrorizado con la delincuencia que sirve para silenciar a denunciantes, líderes comunitarios, prensa y periodistas en vez de la Ley Mordaza…, y emigren millones para reinar como en Cuba, Nicaragua y Venezuela. ¡Qué la vida y resurrección de Jesús despierte, ilumine y salve al Ecuador!

Juan Carlos Cobo Rueda