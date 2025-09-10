Estados Unidos está mostrando su inmenso poderío

¿Por qué pone en el Caribe semejantes barcos de guerra para asuntos de drogas? Simple. Ese músculo les está mostrando principalmente a China, Rusia e Irán, quiere sacarlos de su “patio trasero”. China compra a Venezuela petróleo barato, Rusia tiene ahí fábrica de municiones y les vende armas, Irán tiene bases militares y le vende drones y otras tecnologías y lleva tierras raras venezolanas. El PESOE es otro actor que recibe millones de dólares del chavismo.

El antecedente es que Hugo Chávez Frías inició las relaciones con los tres países: China, Rusia e Irán, desde el principio de su gobierno, un poco para escudarse de Estados Unidos; y, claro, para hacer negocios, desde hace 26 años, más o menos, que luego los continuó Maduro.

En el pasado inmediato las visitas a Cuba de diplomáticos, recordemos a Días Canel colocándole alfombra roja a Jomeini y prohibió con amenazas toda clase de protestas a los ciudadanos cubanos. También recibió a diplomáticos de China y Rusia. Todo eso irritó a la Administración Trump.

Otro hecho que no le gustó a Trump saber que Xi Jinping había construido unas instalaciones que mejoraba el Canal de Panamá para su uso, o algo así, por lo que el secretario de estado Marco Rubio fue a reclamar al presidente panameño actual, al respecto de que Estados Unidos debía tener “trato preferencial” en el paso de sus mercaderías por el Canal, por haberlo construido.

Estados Unidos puede tener interés en frenar el flujo del fentanilo y otras drogas ilegales. Por eso, la orden consiste en realizar operaciones directas en el mar y suelo extranjero contra los Cárteles de “Latinoamérica”.

Trump derrocará a Maduro y hará que se elija un nuevo presidente en lo posible afín a sus intereses. Y si tiene que invadir, lo hará.

Mercedes Regalado