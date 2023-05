Cartas a Quito / 10 de mayo del 2023

La fuerza de la razón debe imponerse sobre fuerza bruta

Al parecer correístas y socialcristianos candidatizaron al parlamento a personas de sus grupos de choque como "asambleístas". Por su comportamiento, se podría decir que el asambleísta Aliaga no ha olvidado sus días como pandillero. Pablo Muentes es otro asambleísta conflictivo que se pasa amenazando si no le dan gusto. Con este comportamiento, de ninguna manera representan a la ciudadanía, sólo representan a sus amos y a sus personales y particulares intereses. En general las dos bancadas y sus muchachos reciben órdenes vía celular sobre cómo comportarse, qué hacer y qué decir, porque ideas propias no tienen y lo han demostrado palmariamente en este juicio político en el que pretenden imponer la fuerza bruta por sobre la razón. Si cuando sus jefes ocuparon cargos públicos mostraron conductas reñidas con la ética, la moral y las buenas costumbres, ¿qué podemos esperar de sus lacayos?

Los compatriotas conocen a las asambleístas que iniciaron este caos desde antes del juicio político. Viviana Veloz, quien repetía constantemente ¡por ustedes pueblo ecuatoriano! y Mireya Pazmiño, ahora investigada por la Fiscalía General por presunto tráfico de influencias y falsificación y uso de documento falso. Estas dos señoras batían la lengua como látigo cada vez que se referían al presidente de la República calificándolo, con gritos destemplados, de ¡sinvergüenza! y ¡ladrón! Las mismas que hasta ahora no han podido presentar prueba alguna en la imputación al presidente. A ellas se suman Cuero, Torres y Segovia, que lo único que quieren es imponer la fuerza bruta. La violencia de la tarde del 4 de mayo solo fue el corolario de más violencia que ya veíamos venir. A eso se reduce su actuación.

La paz y el respeto son derechos humanos cuya titularidad ostentamos todos. Pero todo derecho conlleva una responsabilidad, en este caso, la de elegir mejor a nuestros representantes para que los intereses colectivos sean respetados y deban estar por encima de los intereses individuales y partidarios. Es imperativo que la fuerza bruta sea aniquilada por la fuerza de la razón.

Mercedes Zoila Regalado Espinosa

Ni Churuchumbis, ni Saquicelas

En Ecuador el 71.9% de nuestra población es mestiza, el 7.4% montubia, el 7% indígena y el 6.1% blanca. El resto es negra, mulata y de otras razas.

Como claramente se percibe en la gran mayoría de conciudadanos, no nos sentimos representados por los grupos indígenas “armados” de la CONAIE, ni sus extrañas costumbres ancestrales; y, menos por su grupo político PACHAKUTIK, quienes hoy se encuentran literalmente en franca batalla campal para elegir a su máximo líder.

Ni entre ellos se entienden, pero según versión del señor G. Churuchumbi –delfín del agitador mariateguista Leonidas Iza, cabecilla de las barbaries incendiarias de Quito y que hasta hoy no pagan los USD1,150 millones de pérdidas por sus destrozos– ellos aspiran osadamente y sin ningún asidero razonable ni lógico, a dirigir nuestros más caros destinos patrios.

Por su parte, las híper desprestigiadas y muy venidas a menos funciones Legislativa y Judicial, están presididas por los primos indígenas Virgilio e Iván Saquicela (militante y simpatizante respectivamente del cuestionadísimo Movimiento UNE$), Poderes tales del Estado hoy tristemente célebres por proteger desde sus trincheras los Derechos Humanos de los delincuentes, narcotraficantes y criminales, en desmedro de los de nuestra gente honrada, pacífica y trabajadora.

Ello sumando al “craso error constitucional del 2008”, de haber creado una Justicia Paralela y aparte como la Indígena, sólo para una privilegiada minoría étnica del 7%.

Por ello es clarísima la repulsa de la gran mayoría de ecuatorianos a las dirigencias de los precitados amerindios, que tan mal hacen quedar a sus atávicos pueblos; peor aún, podría entregárseles las riendas de este noble país, ya que han demostrado tener una paupérrima o extinta capacidad intelectual y una cuasi nula estatura moral y ética para desempeñar tan altas e importantes funciones cívicas.

Creo que se les ha dado a todos ellos una importancia que no tienen y una relevancia que no merecen o no han sabido aprovecharla, salvo para materializar sus pirómanos actos de terrorismo y cerrilidad psicótica, como es de dominio público.

Espero que todos los ecuatorianos tengamos vívidamente presente en nuestras memorias su pésimo proceder, sobre todo en las próximas Elecciones.

César Eduardo Benítez Jiménez

15 años de un modelo de salud exitoso

El IESS CENTRAL QUITO ha preparado, por los 15 años de la CCM, el “Segundo Taller del Programa Clínica de Crónicos Metabólicos”, dirigidos a los directores de salud del IESS de Pichincha y personal afín, para los días 10,11 y 12 del mes en curso; en jornada completa. A lo largo de estos tres días, los participantes van a visualizar de forma objetiva, la importancia de este modelo de trabajo. Un programa de salud, que permite prevenir, dar y mejorar la calidad de vida de sus afiliados. La CCM, se enfoca en pacientes con problemas de diabetes, presión arterial y tiroides. Patologías que, si no se controla, constituyen las primeras causas de mortalidad.

La misión del taller es conformar LA RED DE CLÍNICAS DE CRÓNICOS METABÓLICOS a nivel nacional, para satisfacer el 100% de la demanda en todas las unidades tipo II. Evitando que enfermedades crónicas, se puedan convertir en catastróficas.

Mantener un ideal y un liderazgo, no es fácil. El trabajo en equipo ha sido fundamental, durante estos 15 años.

Gonzalo Padilla