Cartas a Quito / 11 de mayo del 2023

Diez enseñanzas de Aristóteles para la vida

Cuán importante es en nuestra vida nutrirnos de esas grandes enseñanzas de aquellos pensadores y sabios de la humanidad, que con sus sentencias y sus escritos y por qué no decirlo con su ejemplo, nos han iluminado y dejado muestras imborrables de cómo debemos actuar y qué comportamiento tener para sentirnos útiles y apreciados ante nuestros semejantes.

Vale la pena entonces referirnos a unas Diez enseñanzas de Aristóteles que en forma resumida las podríamos citar y que pueden servir de inspiración para la gente en general: 1.La valoración ética de cualquier acción por la libertad con la que se llevó a cabo. 2.Somos lo que no somos. Somos lo que queremos llegar a ser. 3.Cada uno de nosotros tenemos la capacidad de cambiar parte del mundo. Al menos en el entorno que nos rodea. 4.Lamentarse no sirve para nada. Solo quienes se lanzan a navegar en medio de las tempestades descubren nuevos mundos. 5.El lenguaje crea realidad. 6. Los cobardes no son los que tienen miedo, sino quienes a pesar de padecerlo, se atreven a seguir adelante. 7.Error es convertir el propio patrimonio crematístico (interés meramente monetario) en ídolo al que venerar. 8.Para formar personas, la exigencia es esencial. 9.La política es la profesión más sublime si se desenvuelve al servicio de los ciudadanos. 10.Mejorar la propia formación no es un capricho. Aristóteles, filósofo griego (384 A.C. - 322 A.C.) dijo: “La prudencia es la única virtud propia del que manda. El hombre prudente es el que sabe deliberar bien”.

Hernán Patricio Orcés Salvador

Hay que vivir la vida

Desde que se diagnosticó mi enfermedad, en septiembre del 2021, sabíamos que no se podía curar. Que había que centrarse en la calidad de vida que se me proporcionaría, y esperar. Lastimosamente, los medicamentos que me han dado -únicamente con fines paliativos, no curativos-, ya no funcionan. La enfermedad ha progresado. Pero sigo haciendo mis cosas; más limitado que antes, pero sigo haciéndolas. De repente tengo momentos de tristeza, no lo puedo negar, pero son momentos. El buen humor que siempre me ha acompañado, se mantiene. En mi casa no vivimos angustiados, ni nerviosos. A pesar de todo, somos una familia alegre; nos reímos bastante, y disfrutamos de lo que hacemos. Nunca renegué de mi enfermedad. Nunca renegué del Señor. Que se haga Su voluntad. Y la Virgen Santísima se encuentra siempre a mi lado, acompañándome. Lo único que le digo al Señor es: ¿Por qué, justo en un momento en que se necesita que se luche contra amenazas tan serias contra la vida y la familia, justo en estos momentos, me enfermo? Pero nada más. Y es que veo, con mucha preocupación, que no hay convicción para luchar; que la gente no se da cuenta de lo grave que es vivir en esta etapa del siglo 21. Que hay muy pocos obreros en la viña del Señor. Quizá Él quiere, que ustedes tomen la posta. Que sus hijos tomen la posta. Que esa semilla que se sembró, dé fruto. Hay tanta tecnología nueva, y cada vez aparecen más medios para hacer tanto bien, que cuando recién comenzábamos a dar charlas: con un proyector en un bolso; con un parlante en el otro; una maleta; esperando que la computadora para dar la clase o charla funcione…, y así era nuestra lucha. Los tiempos han cambiado. Se necesita de ustedes y de sus hijos. De gente aguerrida. Que no tenga miedo. Que tenga una firme convicción. Que rece mucho. Y que amen a la Virgen. Nosotros teníamos tanto miedo cuando comenzábamos, pero también estábamos claros de que había que ahogar el mal, con abundancia de bien; y con miedo y todo, seguimos. Yo sigo luchando, pero mucho más limitado. Pero ustedes están sanos, y tienen todo para ayudar a la humanidad. Hay que ser fuertes. Hay que ser optimistas. Hay que vivir la vida, a plenitud. Muy bien… Manos a la obra… Sigamos adelante.

Mario Monteverde Rodríguez