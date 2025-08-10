Quito Celebra el 10 de agosto, historia, cultura y fiesta

El 10 de agosto, Quito se viste de historia y orgullo para conmemorar el Primer Grito de Independencia de 1809, un acto que encendió la lucha por la libertad en el Ecuador y en América Latina.

Durante estas fechas, la capital se llena de vida con desfiles cívicos y militares, ferias gastronómicas, presentaciones artísticas, exposiciones culturales y recorridos históricos por el Centro de Quito. Plazas y parques se convierten en escenarios para música en vivo, danzas tradicionales y actividades para toda la familia, mientras los colores de la bandera ondean en cada rincón.

Más que una celebración, el 10 de agosto es un recordatorio de la valentía y determinación de quienes soñaron con un país libre, y una oportunidad para que quiteños y visitantes se unan en un ambiente de cultura, historia y alegría.

Delia Martínez

10 de agosto: orgullo y tradición del Ecuador

El 10 de agosto de 1809 es una fecha que vive en el corazón de los ecuatorianos. Ese día, en Quito, un grupo de patriotas proclamó el Primer Grito de Independencia, marcando el inicio de la lucha por la libertad en América Latina. Aunque la independencia total llegaría años después, este acto de valentía se convirtió en un símbolo de unidad, coraje y amor por la patria.

En la actualidad, los ecuatorianos celebran esta fecha con desfiles cívicos, eventos culturales, conciertos al aire libre y actividades en plazas y parques. Las calles del Centro Histórico de Quito se llenan de música, danza y colores, mientras familias y turistas participan en recorridos por museos y monumentos que recuerdan la gesta libertaria.

La gastronomía también juega un papel especial en estas fiestas. En muchas casas y ferias, se disfrutan platos típicos como la fritada, el hornado, las empanadas de viento, las humitas y postres como el helado de paila. Estas delicias, junto con bebidas tradicionales, acompañan un día que mezcla historia, cultura y sabor.

El 10 de agosto no es solo un día feriado; es una oportunidad para recordar nuestras raíces y reafirmar el orgullo de ser ecuatorianos.

Mateo Enríquez

¿Quiénes pueden y deben denunciar un delito en el Ecuador?

En un Estado de derecho, la denuncia penal constituye el primer paso hacia la justicia. En Ecuador, la legislación establece claramente no solo quién puede denunciar un delito, sino también quiénes están obligados por ley a hacerlo. El Código Orgánico Integral Penal (COIP), cuerpo legal que rige la materia penal en el país, contiene disposiciones precisas al respecto. El deber de denunciar: una obligación legal y ética.- El artículo 422 del COIP es contundente: ciertos ciudadanos, por la naturaleza de sus funciones o profesiones, tienen la obligación legal de denunciar el cometimiento de un delito del que tengan conocimiento. Esta disposición busca evitar el silencio cómplice y asegurar la protección de víctimas y el inicio de procesos penales. Los principales obligados a denunciar son: Servidores públicos: Deben reportar los delitos que conozcan en el ejercicio de sus funciones, especialmente aquellos relacionados con la administración pública, como corrupción, peculado, cohecho, entre otros. Profesionales de la salud: Tanto en el ámbito público como privado, si durante su ejercicio profesional detectan indicios de delitos, por ejemplo, violencia física, abuso sexual o tentativa de homicidio, están obligados a dar parte a las autoridades competentes. Responsables de instituciones educativas: Directores, docentes y personal administrativo deben denunciar cualquier infracción penal que afecte a estudiantes o se cometa en el entorno educativo, como acoso, abuso, violencia o consumo de drogas. El incumplimiento de esta obligación puede dar lugar a responsabilidades penales y administrativas. En este sentido, el silencio ante un delito puede también ser una forma de complicidad. ¿Y los demás ciudadanos? Aunque no todos están obligados, todo ciudadano puede presentar una denuncia penal si tiene conocimiento de un delito, conforme lo dispone el artículo 421 del COIP. La acción puede ser presentada verbalmente o por escrito, de forma personal o por apoderado, ante la Fiscalía o la Policía Nacional. La ley también protege a quienes han sido directamente afectados. Según el artículo 441 del COIP, la víctima es la persona que ha sufrido un daño o perjuicio como consecuencia de un delito. Esta tiene derecho a participar activamente en el proceso penal, presentar pruebas y solicitar medidas de protección. No obstante, la facultad de denunciar no debe ser mal utilizada. El artículo 271 del mismo cuerpo legal sanciona las denuncias maliciosas o temerarias, es decir, aquellas que se presentan con la intención de perjudicar injustamente a otra persona o sin fundamento alguno. La denuncia como herramienta de justicia y prevención.- Denunciar un delito no solo contribuye a esclarecer los hechos y sancionar a los responsables, sino que también fortalece la confianza en las instituciones y promueve una cultura de legalidad y respeto a los derechos humanos. Callar ante un hecho delictivo perpetúa el daño, revictimiza a los afectados y debilita el tejido social. En cambio, ejercer el derecho y cumplir con el deber de denunciar permite que la justicia actúe, se reparen los daños y se eviten nuevas víctimas. En una sociedad democrática, la denuncia no es solo un acto jurídico, sino un acto de responsabilidad ciudadana. ¡Y el tiempo sigue su marcha..!

Elio Roberto Ortega Icaza