Y la provincia de El Oro también es Ecuador

La provincia de El Oro, que tiene una extensión territorial de 5.817,3 kilómetros cuadrados de superficie y, presenta los siguientes límites: al norte con la provincia del Guayas, al oeste con el Océano Pacífico, al sur con la frontera peruana y al este con las provincias de Azuay y Loja. La provincia de El Oro, en cuanto a su configuración política, está conformada por 14 cantones, los cuales son los siguientes: Machala, Arenillas, Atahualpa, Balsas, Chila, El Guabo, Huaquillas, Marcabelí, Pasaje, Piñas, Portovelo, Santa Rosa, Zaruma y Las Lajas.

El sector bananero es el que más divisas genera en la provincia de El Oro. La producción de los sectores bananero, minero, camaronero, han permitido que la provincia de El Oro se ubique entre las cinco más importantes en exportaciones del país.

El cacao para la provincia de El Oro representa el segundo cultivo permanente después del banano, pero antes que el café, concentrando la mayor área de producción los cantones de Pasaje y Santa Rosa, en donde el cacao representa más del 65% de la superficie cultivada Ecuador registró en 2018 una producción nacional de alrededor de 3.4 millones de gramos de oro proveniente de ocho provincias. El Oro y Azuay (zona de la Ponce Enríquez) tienen el mayor aporte con 2,9 millones de gramos, equivalente al 86% de la producción nacional. Según la Cámara Nacional de Acuacultura (2022) el 35% de la producción del camarón a nivel nacional proviene de la provincia de El Oro, ya que para el 2020, 40.000 hectáreas de camarón fueron cultivadas

He querido hacer conocer de lo que ya muchos lo saben y de lo cual nos vanagloriamos, de contar con una de las Provincias más productivas para el Erario Nacional Y tener que decirle al país que a pesar de ser lo que somos, tengamos que decirle que tenemos una vía de segundo orden y que somos una de las provincias a la que menos importancia le ha dado gobierno alguno.

Vienen gobiernos y vienen nuevas esperanzas y nuevas ofertas de hacer la vía Machala – Naranjal. Y solo se quedan en promesas de campaña. Y los orenses pasivos seguimos esperando que alguien se conduela de esta abandonada provincia, se la considere como una prioridad, su atención y su desarrollo. Pero solo se habla de la carreta Guayaquil- Machala, cuando en verdad se debería decir la vía Machala Guayaquil, entonces se va a entender de lo que estoy hablando, porque para lo que representa Guayas si les han asignado los recursos y han autorizado para que el sector privado pueda intervenir en la construcción de la mencionada carretera y así podrá darse cuenta de que son meras concesiones que vienen haciendo tramos pequeños de mejoramiento de la vía.

Somos el Oro carajo, somos la provincia que debería ser considerada la más atendida para que el flujo de producción bananera, camaronera, principales productos de exportación junto con el oro, café, cacao, etc. que le producen a las arcas del Estado recursos que deberían haberse redistribuido para darle a la Provincia de El Oro por lo menos la atención de una vía principal de primer orden.- Y qué decir de los diferentes cantones que carecen de servicios básicos y que el sector agrícola, ganadero que también es fuente de producción y riqueza, son los más pobres.- Carecen de caminos vecinales, canales de riego, vía por lo menos lastrada para poder sacar sus productos como la caña de azúcar, naranja, mango, etc. (Aunque no lo crean, pero estamos en el Siglo XXI y aún sacan sus productos a lomo de mula) Y nuestros representantes solo sirven para hacer mayoría para los intereses de sus partidos electorales y sus propios intereses.

El Oro también es Ecuador. Provincia que sola se ha tenido que desarrollar, gracias al coraje y tesón de sus propios hijos y por ello es una de las regiones más prosperas del Ecuador, que gobiernos de diferente índole política no le han dado la atención que se merece.- Si tengo que decirlo, pero me da envidia ver como otros pueblos y sectores sin aportar nada, solo que han tenido verdaderos representantes, tienen carreteras de hormigón, cuenten con instituciones y organismos de servicio, para atención pública, de excelentes modernas construcciones. Seguiremos esperando con paciencia a que algún día nos considere parte del Ecuador o será necesario actuar alzando la voz para que nos escuchen en las altas esferas. El Oro y los orenses merecemos un mejor reconocimiento.

Lionel Efraín Romero Reyes

EE.UU., América y el mundo en “total-itario-peligro”

Unos 340M, con razas y culturas de todo el mundo desde el siglo XVIII, ya no eligen en democracia y los Globales Obscuros imponen títeres. Trump dice que no van por él, pese a querer asesinarlo con más de un tirador y civilmente con juicios: “Van por la Nación Americana”. Alemania preocupada si gana “T”, quien advirtió a la Merkel de no ayudar a Putin y un general señaló la debilidad militar frente a Rusia, lo tacharon de nazi y chao. Biden, no a bajarse como candidato y Crooks…, fallan y, chao “B”. Grandes medios y comentaristas ensobrados, como dice Milei y en la web, tratan a “T” como prontuario, mentiroso y un peligro para la democracia. ¿Y qué “B” es el mejor presidente de la historia? Pero 300M lo rechazan, los falsos demócratas, con valiosas excepciones, no es primera vez que cercenan las libertades, la república y la justicia. Lo hicieron los del Sur con la guerra de Secesión y la esclavitud a los hermanos negros, en buena parte son los demócratas-regres y, ¿también, fue asesinado A. Lincoln? Controlan el mundo con China, Rusia, la ONU, UE y OEA zurdas. Como dice Milei: “Cómplices por acción u omisión”. De los Maduro asesinos, carceleros y torturadores de Venezuela, América y el mundo. No van a dejar el poder, S. Bolívar: “Cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho”. Como en los siglos XVIII y XIX: ¡Viva la Rebelión! Militares de América, los narco-socio-comunistas los vuelven corruptos y criminales: digan “NO”, se deben a sus Pueblos y la Democracia. 17 países con EE.UU. por la “Libertad” deben intervenir o lo lamentarán toda la vida. Con China, Rusia, Irán, Cuba…, de dueños esclavizando, esquilmando sus recursos y ariete para desestabilizar y atacar a EE.UU. y América.

Juan Carlos Cobo Rueda