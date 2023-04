Cartas a Quito / 10 de abril del 2023

“Intervención de FF. AA. debe ser permanente”

Varias personas por no valorar adecuadamente, el estado de “terrorismo” que estamos viviendo, mantienen la tesis de que la participación de FF.AA en el control de la seguridad del Estado, debe ser ocasional y previo cumplimiento de determinadas normas, según se desprende del proyecto de Ley que está en trámite en la Asamblea Nacional. Concretamente: que el pedido lo haga el Ministro del Interior al Consejo de Seguridad, justificando adecuadamente la necesidad de ello, para una vez aprobado, solicitar al Presidente de la República la expedición del respectivo Decreto Ejecutivo.

Algo más, el estado de excepción no podría durar más de 90 días, prorrogables por 30 días más, con el objeto de precautelar adecuadamente los “derechos humanos” de la ciudadanía, lo cual desdice del estado de emergencia que está viviendo el País en general, por lo cual es necesario conocer con precisión cuales son los derechos referidos:

*Los 30 Derechos Humanos están protegidos por la Declaración Universal aprobada por la Asamblea General de NN.UU celebrada en París el 10-12-48, incluyendo entre los principales el derecho a la vida; la igualdad ante la ley; el derecho al trabajo; la seguridad en alimentación y vivienda; la seguridad en educación; y, sobre todo el “derecho de que la declaración sea efectiva”; sin embargo, todos los señalados no pueden aplicarse por la inseguridad en que vivimos, la cual es difícil contra restarla por falta de “apoyo permanente” de más de los 50.000 hombres que conforman las FF.AA, exclusivamente por no existir normas al respecto.

Por lo señalado, mientras la Asamblea Nacional no disponga que el combate a la inseguridad debe ser enfrentado por la Policía y FF.AA, seguirán violándose los derechos humanos. Ojalá esta carta sea conocida por la Comisión respectiva para que no burocraticen el pedido y sea el Presidente de la República quien se responsabilice del problema.

Iván escobar Cisneros

La mediocridad llevada a nivel de demencia

Sinceramente, esto es lo que se puede concluir al ver a un enjambre de asambleístas revolotear alrededor de un engendro de informe de una comisión conformada por la rabia, el odio, la envidia, y por qué no decirlo, por la histeria.

Una de las condiciones de la demencia es la falta de razón. La mediocridad, hasta ahora, en mi concepto, ocupaba solamente el nivel de escasez de conocimientos, alharacas inmaduras, argumentaciones infantiles, justificaciones disparatadas, todas ellas exhibidas por una buena porción de miembros de la asamblea (así, con minúsculas). Pero hoy, a la luz de un informe plagado de incoherencias, de irracionalidades morbosas, con torceduras de las leyes, rebosante de interpretaciones antojadizas, en el que lo único que se plasma es una mediocridad llevada a nivel de demencia, no nos queda más remedio, a la parte pensante de este país, que lamentar la calidad mental de quienes hacen una parte, aparentemente mayoritaria, de ese grupo de personas que cantan loas a la sinrazón.

El que nos veamos obligados a presenciar que el grupo que conforma la comisión, comente con aires de superioridad, una desfachatez de esa naturaleza, y que todavía haya quien se sienta orgulloso de esas declaraciones, es aberrante. El que haya un grupo político que, ensoberbecido por un triunfo relativamente minoritario, con resultados de entre el 20 y 30 por ciento de los votos válidos, que en números reales se transforma en un mísero entre un 16 y un 24 por ciento de un total de votantes, se sienta como la mayor fuerza política de este país, es otra prueba de la tarea bárbara de transformar la mediocridad en una suerte de demencia: no asiste razón alguna.

Se creó, por parte de esta misma corriente, un verdadero código de la destrucción de un país, con la posibilidad de elegir delincuentes, mediocres, impreparados, mal llamado código de la democracia, que pone en manos de otros iguales la conducción de elecciones, con la sola finalidad de garantizar que sus miembros puedan alcanzar dudosas victorias electorales. No hay legitimidad en autoridades que a duras penas alcancen la votación de un cuarto de la población electoralmente activa, solamente en una mentalidad escasa de razonamiento se puede considerar eso como un triunfo. Poner en leyes, en códigos, este tipo de insensateces, confirma que la mediocridad se ha elevado, en ellos, al nivel de demencia.

Las incoherencias de un dirigente indígena, que se siente con capacidad de representar a todo un país, y de imponer sus “criterios”, cuando las únicas elecciones que ha ganado son en su grupo, con dudosa validez, grupo que no es el mayoritario de la población, también es otra demostración de elevar a demencia la mediocridad. Es hora de que, quienes pensamos de manera sensata, nos pongamos en pie en contra de todas estas manifestaciones que están alcanzando niveles peligrosos de protagonismo. No podemos permitir que los mediocres o dementes, vuelvan a poner de rodillas a Quito, que impongan la barbarie de la sinrazón, alcahuetados por aquellos que se ufanan de un triunfo electoral que no alcanza, en total, ni un 35 por ciento (en el máximo triunfo que obtuvieron) de la población electoralmente activa y que en esas condiciones no les da legitimidad.

José M. Jalil Haas