Los dardos envenenados de Karina Milei

Culpable o inocente, sin intención acaso, a sabiendas o no de su hermano presidente, esto lo descubriremos tiempo andando, debido al escándalo de los sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en Argentina, lo cierto es que Karina con este presunto desliz ha ‘entregado los dardos envenenados’ o las piedras para que le lancen a Javier Milei en plena campaña electoral, han tenido que rescatarlo de la furia opositora que por lo visto no le perdonará ni el más mínimo ‘error’.

En agosto o septiembre del año pasado se descubre esta ‘perla’ de audios filtrados en donde se escucha la voz de Diego Espagnuolo, exdirector de ANDIS: ‘Karina recibía coimas en el pago de medicamentos del 3% a personas con discapacidad’.

Espagnuolo asiduo visitante de la residencia presidencial, no denunció este hecho ante la fiscalía ni tampoco renunció a su cargo, solo le avisó al presidente Milei sobre esta corrupción, y en cuanto se filtraron los audios le destituyeron sin más.

Gregorio Dalbón el abogado de la exsenadora y 2 veces presidenta Kristina Fernández de Kirchner (esta que está pagando prisión domiciliaria por unos ‘contratitos multimillonarios’), presentó denuncia ante la justicia sobre el caso de los presuntos ‘sobornos de Karina’, a lo que inmediatamente el viernes anterior 22 de agosto el juez federal Sebastián Casanello ordenó 16 allanamientos en que se incautaron de los teléfonos de Espagnuolo y de directivos de la empresa farmacéutica suizo argentino, mencionada en las grabaciones filtradas.

¿Harán bastante daño los ‘dardos envenenados’ de Karina a Javier Milei? el favorito de las dos muy importantes elecciones venideras, las provinciales del 7 de septiembre y las legislativas de medio término del 26 de octubre. Las podría perder.

Mercedes Regalado