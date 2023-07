Cartas a Quito / 1 de julio del 2023

¿Un problema generacional?

La pregunta de dejar bajo tierra el petróleo que se encuentra en el Yasuní ha suscitado en estos días un intenso debate, y no es para menos porque estamos hablando de dejar de percibir recursos que tanta falta hacen en nuestro escabroso país. Sin embargo, como ecuatorianos tenemos la gran oportunidad de dejar un precedente no solo a nivel nacional, también internacional, de parar la explotación de una de las zonas más biodiversas del planeta, ese planeta que es nuestro único hogar. He revisado encuestas, debates, editoriales, y en todos ellos la posición extractivista presenta argumentos por demás pobres: que ese dinero servirá para construir hospitales y carreteras (¿dónde están?), que el país se irá a la quiebra, que el cierre de los pozos nos costará un ojo de la cara, y así, un sinfín de sustos que no vienen al caso considerando que el bloque ITT genera menos del uno por ciento de la producción petrolera del país. Pero hay algo más que me ha llamado mucho la atención, aquellas personas que defienden con vehemencia el extractivismo pertenecen a una generación donde la explotación de los recursos naturales era la norma por seguir, aquella donde a la naturaleza se la debe dominar y vencer como si se tratara de un enemigo, aquella que no permite otra cosa que no sea el progreso humano a costa de animales, plantas, ríos, lagos, montañas, y también de otros seres humanos. Cada generación tuvo su tiempo y espacio, pero las nuevas generaciones tenemos la responsabilidad de preservar nuestro país y nuestro planeta.

Guillermo Sánchez

TLC con China: inconstitucional!!!.

En las 98 páginas que contiene el TLC con China se deslizan errores que generan inconstitucionalidades. El primero es la violación de la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados internacionales, que en su articulo 39 exige que las Enmiendas deberán seguir las mismas formalidades que se aplicaron en la elaboración original del Tratado. El Ministro de la Producción decide que sea el COMEXI mediante Resolución el que lleve a cabo. Se precisa señalar que el COMEXI no tiene esa facultad, con lo cual se estaría transgrediendo la ley de dicho Organismo y el articulo 226 de la Constitución que solo permite que ejerzan las competencias y facultades que les sean atribuidas. El segundo es el quebrantamiento de la Constitución al otorgar

funciones al Ministerio de la Producción como Autoridad competente Aduanera. El tercero es el reiterado señalamiento de que el Ministerio de la Producción se arroga funciones que tienen otros entes como la Superintendencia de Control de mercado, Superintendencia de Bancos, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Agricultura, Consejo Nacional de Planificacion, infringiendo el articulo 279 de la Constitución.

César Aurelio Molina Pérez

La magia de realidad virtual

Imagina un instante donde tus sueños más profundos se materializan ante tus ojos. Eso es la magia de la realidad virtual, un portal hacia mundos desconocidos y experiencias inimaginables. Sumérgete en un universo paralelo donde la fantasía se convierte en nuestra propia realidad.

En ese nuevo reino, los límites desaparecen y las posibilidades se multiplican. Puedes convertirte en un héroe legendario, explorar galaxias distantes o desafiar la gravedad con movimientos imposibles. La realidad virtual transforma nuestros deseos en una danza mágica de bits y bytes.

Pero esto no es solo entretenimiento pasajero. La realidad virtual es una herramienta poderosa de aprendizaje y descubrimiento. Desde viajar en el tiempo hasta explorar ecosistemas remotos, el conocimiento se vuelve tangible y la educación se convierte en una aventura asombrosa.

La emoción se despierta en cada experiencia virtual. El corazón late con fuerza mientras nos enfrentamos a desafíos imposibles y superamos nuestros miedos más profundos. La realidad virtual es un viaje emocional que nos transporta a través de las olas de la felicidad y el vértigo.

El arte también encuentra un nuevo hogar en este reino digital. Puedes pintar con pinceles de luz, esculpir monumentos imponentes o componer sinfonías envolventes. La creatividad se libera sin restricciones, permitiendo a cada individuo ser un artista en su propia dimensión.

Así que, aventureros del futuro, abran los ojos y abracen la magia de la realidad virtual. Es una puerta a la imaginación desbordante y a la conexión humana en un mundo virtual. Dejen que sus sueños se fusionen con la realidad y descubran la magia que espera al otro lado. ¡Bienvenidos a un nuevo mundo donde la fantasía cobra vida!

Roberto Camana-Fiallos